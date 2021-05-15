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185 TL'lik ev eşyası çaldılar

15 Mayıs 2021 Cumartesi 10:24
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185 TL'lik ev eşyası çaldılar

BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre Lefkoşa’da Betül Zehra URAL ve Güllüzar ÖZTÜRK’ün kiracı olarak bulundukları ikametgaha müteakip defalarda giriş yapılarak ev eşyalarını çalan zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Mart - 08.05.2021 tarihleri arasında, Lefkoşa’da Betül Zehra URAL ve Güllüzar ÖZTÜRK’ün kiracı olarak bulundukları ikametgaha müteakip defalarda giriş yapılarak içerisinden 185 TL değerindeki ev eşyaları çalınmıştı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, meselede zanlı görülen K.T. (E-50), M.T. (E-20) ve S.T. (K-22) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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