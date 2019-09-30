18’inci Zeytin Festivali 4-8 Ekim tarihleri arasında yapılıyor

Festivalle ilgili olarak bugün Girne Belediyesi Sanat Galerisinde bir basın toplantısı düzenlendi.

Basın Toplantısında konuşan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü,tarihte ve mitolojide, anavatanı Suriye ve Kıbrıs olarak bilinen, Akdeniz Bitki örtüsünün önemli bir ağacı olduğunu belirterek, zeytin ağacının, kutsallığın, ölümsüzlüğün, sağlığın, bolluğun, barışın simgesi olduğunu anımsattı.

Zeytin festivalini, Girne’deki yapılaşmayla birlikte , her geçen gün azalan zeytin ağaçlarının korunması, çoğaltılması ve gelecek nesillere aktarılması zeytin ve zeytin ürünlerinin sağlığa faydaları ve üretiminin teşvik edilmesi amacıyla düzenlendiğini anımsatan Güngördü, festivalle birlikte 18 yılda bu konuda önemli bir farkındalık yaratıldığını vurguladı.

Festival kapsamında,bu yıl da kültürel, sanatsal , sportif birçok etkinlik, bilimsel sunumlar, dinleti ve konserler, halk dansları gösterileri, yarışmalar, çocuk ve gençlere yönelik sportif sanatsal aktiviteler yer alacağını dile getiren Güngördü, kurulacak stantlarda, zeytin ve zeytin ürünleri yanında Kıbrıs Türk kültürüne özgü yiyecek içecek ve el işlerinin satışının yapılacağını dile getirdi.

Zeytinlik köyünün sembolü olan Ali Nesim Anısına şairler ve yazarlar buluşmasının yer alacağını ayrıca, Küresel iklim değişikliğinin Akdeniz bitki örtüsüne yansımaları ve zeytin üreticiliğiyle ilgili 2 bilimsel seminerin de yer alacağını dile getiren Güngördü, sergi çadırında da , resim heykel ve karikatür sanatçılarının eserlerinin sergileneceğini anlattı.

Festival kapsamında, Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği işbirliğinde düzenlenen 8’inci Uluslararası Zeytin karikatürleri Yarışmasına bu yıl 61 ülkeden 458 sanatçının bin 18 eserle katıldığını kaydeden Güngördü, dereceye giren sanatçıların ödüllerini festivalde alacağını ifade etti.

Festivalde, zeytin ve zeytinyağlı yemekler yarışması ve Zeytinlik Çocuk parkında , çocuklara yönelik çeşitli aktiviteler de yapılacağını kaydeden Güngördü, bu yıl ilk kez, turistlere yönelik olarak 6 ekim Pazar günü zeytin toplama ve çakıstes yapma etkinliği de düzenleneceğini de anlattı.

Festivalde, 40’ıncı sanat yılını kutlayan Türkiye’nin efsanevi gruplarından Yeni Türkü’nün de , 6 Ekim Pazar akşamı zeytinlik köy meydanında vatandaşlarla buluşacağını dile getiren Güngördü,final konserinde ise, Ebru Aydın’ın sahne alacağını ifade etti.

Festivale yerel gruplar yanında, Anamur Belediyesi Konservatuarı, İzmir Karşıyaka Girne Ortaokulu Halk Dansları ekipleri, Girne Belediyesinin Türkiye ve diğer ülkelerden kardeş belediyelerinin başkan ve temsilcilerinin de katılacağını dile getiren Güngördü,280 üyesi olan ve Girne Belediyesinin , turizm ve kültür komisyonu başkanlığında yer aldığı Ortadoğu ve Batı Asya Kentler birliğinden, 6 komisyon eş başkanının da festivale davet edildiğini anımsattı.

Festivalin gerçekleşmesine katkı koyan herkese teşekkürlerini sunan Güngördü, tüm vatandaşları , 18’inci Zeytin Festivali’ne davet etti.

18’inci Zeytin Festivali, 4 Ekim Cuma akşamı Girne Ramadan Cemil Meydanı-Kordonboyu Atatürk Anıtı arasında gerçekleşecek kortej yürüyüşüyle başlayacak.

Ardından Festivalin startı, Zeytinlik köy meydanında , açılış konuşmaları ve tütsünün yakılmasıyla verilecek.

Açılış gecesinde, Girne Belediyesi, Anamur Belediyesi Konservatuvarı, İzmir Karşıyaka Girne Ortaokulu halk dansları ekiplerinin gösterileri, Grup otantik ve SOS Grubu’nun konserleri yer alacak.

5 Ekim Cuma günü 16.00’da Girne Belediyesi Tenis kortlarında tenis şenliği , aynı saatte Girne Atatürk Anıtı önünde İzmir Karşıyaka Girne Ortaokulu Anamur Belediyesi Konservatuvarı Halk Dansları ekiplerinin gösterisi,17.00’da Kaşgar Court Jr. Baragadi Sports Bar’da Bilardo turnuvası, 18.00’da Zeytinlik köy evinde uygulamalı karikatür atölye çalışması, yer alacak.Akşam ise, halk dansları gösterileri yanında, Sinan Güzen ve Süpernova Raggae Band konseri yer alacak.

6 Ekim Pazar sabah 11.00’da zeytin toplama ve çakıstes yapımı etkinliği,yer alırken, 15.30-17.00 saatleri arasında Zeytinlik Çocuk Parkında, çocuklara yönelik yüz boyama, eğlenceli oyunlar, satranç şöleni resim seramik etkinlikleri ayrıca Zeytinlik köy evinde zeytinli ve zeytinyağlı yemekler yarışması yer alacak.

Pazar akşamı,Zeytinlik Köy meydanında, halk dansları gösterileri, 8. Uluslararası zeytin karikatürleri yarışması Zeytin ve Zeytinyağlı Yemekler Yarışmalarının ödül törenleri, Sabri Oğuzkan Trio ve Yeni Türkü konseri yer alacak.

7 Ekim Pazartesi günü, halk dansları gösterileri, iklim değişikliği ve Kuzey Kıbrıs’ta zeytincilik ve üretimi konulu 2 seminer,yazar şair Ali Nesim anısına şair ve yazarlar buluşması, tenis şöleni ödül töreni ,Erce Güner gitar dinletisi, Girne Belediyesi Oda Orkestrası Klasik Müzik ve Happy Man Project Konserleri yer alacak.

8 Ekim Salı akşamı, bilardo turnuvası ödül töreni, dans gösterileri, Hasan Günyüz ve İbrahim Çetiner konseri,yer alacağı festival, 21.00’da Ebru Aydın konseriyle sona erecek.

(BRT)