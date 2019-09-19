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19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Boğaz Şehitliği'nde tören düzenlendi

19 Eylül 2019 Perşembe 14:00
19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Boğaz Şehitliği'nde tören düzenlendi

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Boğaz Şehitliği'nde tören düzenlendi.
Törene, Girne Kaymakamı Sinan Güneş’in yanı sıra, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBK) adına Top. Alb. Hakan Topaloğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) adına Yarbay Alp Özdevrim, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, muharip dernek, siyasi parti, dernek, okul, kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.
Protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. 
Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Genel Başkanı Adil Çümen’in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından, şehitliğin gezilip kabirlere çiçek bırakılmasıyla tören sona erdi.
ÇÜMEN 
Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Genel Başkanı Adil Çümen, tüm gazilerin Gaziler Günü’nü kutlayarak başladığı konuşmasında, 19 Eylül’ün Mustafa Kemal Atatürk’e gazilik ünvanı verilişinin 98. Yıldönümü olduğuna dikkat çekti. 
En büyük gazinin, vatanın kurtarıcısı ve kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olduğunu vurgulayan Çümen, bu yıl Gaziler Günü’nün 17. Yıldönümü olduğuna işaret etti. 
Çümen, tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış olan Türk milletinin işgal ve esarete alışık olmayan asil ve büyük bir millet olduğunu, bu nedenle de tarihinde bu uğurda çok savaş yaptığını, bir çok insanı şehit ve gazi verdiğini kaydetti.
23 Ağustos 1921’de başlayan ve 22 gün, 22 gece devam eden Sakarya Savaşı’nda atından düşüp yaralanmasına rağmen cepheden ayrılmayıp üstün komutanlık görevi yapan, vatan ve millet sevgisini bir defa daha ortaya koyan Mustafa Kemal Paşa’ya, 19 Eylül 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gazilik unvanı ve mareşallik rütbesi verildiğini anımsatan Çümen konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“İşte bu büyük mücadele sonunda Türkiye Cumhuriyeti Kuruldu. Ancak dün olduğu gibi bugün de düşmanlarımız gerek içten, gerekse dıştan aziz vatanımızı parçalamaya çalışmakta, bağımsızlığımızı yok etmeye çalışmaktadırlar. Dış düşmanlara ve onların içteki işbirlikçilerine karşı şerefle vatanı korumuş, mücadele etmiş şehitlerimizi rahmetle anıyor ve gazi olmuş tüm Gazilerimizin, Gaziler Gününü kutluyorum. Onlara saygı ve selamlarımızı sunuyoruz.” 
Çümen, konuşması sonunda bugünkü törenlere siyasilerin katılmayışını da eleştirdi. 

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19EylülGazilerGünü
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