19 gram kokain, 3 tutuklu

Devrim Demir

Ülkede artan uyuşturucu kullanımını önlemek için uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan Narkotik Polisi, başarılı operasyonlarını sürdürüyor. Zanlı Enver Algun’un evinde uyuşturucu madde olduğu bilgisini alan polis ekipleri, Algun’un evine operasyon düzenledi.

Polis ekipleri pusu görevinde olduğu esnada, zanlı Algun’un evine gelen Cemil Uçarcan, polis ekiplerini fark edince tasarrufunda bulunan siyah çantayı bahçeye atarak kaçmaya çalıştığı esnada yakalandı.

Algun’un evine mahkeme emri ile giren polis, Algun’la birlikte geçtiğimiz hafta uyuşturucu suçundan teminata bağlanan Murat Tabakoğlu’nu gözaltına aldı.

Zanlı Tabakoğlu’nun üzerinde arama yapan polis, yarım gram kokain, Algun’un evinde mutfak kısmında, içince uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan pet şişe, evin kamera odasında iki ayrı tabakta 2 gram kokain ele geçirildi.

Evde devam eden aramalarda ise, yine kamera odasında şeffaf naylon içinde 7 gram kokain ele geçirildi.

Uçarcan’ın yan bahçeye attığı siyah çanta içinde birçok kozmetik ürünü ve 10 gram kokain bulundu.

Soruşturma amaçlı tutuklanan zanlılar dün tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Temay Sağer, zanlılar aleyhinde yürütülen soruşturmanın yeni başladığına dikkati çekerek 3’er gün tutuklu kalmalarına karar verdi.

İki kişi aranıyor

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Erkan Karam, zanlıların önceki gün saat 18.50 sıralarında Gönyelide düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklandığını anlattı.

Polis çavuşu Erkan Karam, alınan bilgi sonucu zanlı Enver Algun’un evine operasyon düzenlendiğini ve toplam 19 gram kokain ele geçirdiklerini söyledi.

Karam, Algun’un evinde bulunan kamera görüntülerinin de incelenmek üzere alındığını olayla bağlantılı iki kişinin ise tespit edildiğini ve şuan aranmakta olduğunu kaydetti.

Uçarcan suçunu itiraf etti

Karam, zanlı Uçarcan’ın yapılan sorgulamada suçunu itiraf ettiğini, olayın çok yeni ve alınması gereken birçok ifadenin olduğunu kaydetti.

Olayla bağlantılı iki kişinin daha arandığını belirten Karam, zanlıların soruşturma amaçlı 3’er gün tutuklu kalmaları talebinde bulundu.