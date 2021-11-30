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19 mahkûm daha tahliye edildi

Cezasının 3’te 1’ini yatan mahkûmlara ‘şartlı tahliye hakkı’ tanınmasının ardından dün bir kez daha toplanan Şartlı Tahliye Kurulu, 46 mahkûmun başvurusunu karara bağladı...

30 Kasım 2021 Salı 09:57
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19 mahkûm daha tahliye edildi
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Merkezi Cezaevi’nde Covid-19 vakalarındaki patlamanın ardından cezaevindeki yoğunluğu azaltmak için Şartlı Tahliye Tüzüğü’nde değişiklik yapılarak, belirli suçlar haricinde, cezasının 3’te 1’ini yatan mahkûmlara başvuru hakkı tanınmasının ardından dün 46 mahkûmun başvurusu daha karara bağlandı.

Mahkûm ve mahkûm yakınlarının heyecanla beklediği Şartlı Tahliye Kurulu’nun dünkü toplantısında 19 mahkûm tahliye edildi, 27 mahkûmun 15’ine ret; 12’sine ise erteleme kararı verildi.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Şartlı Tahliye Kurulu’nun dün 46 mahkûmun başvurusunu değerlendirdiğini belirtti.

Bengihan, dünkü toplantıda 19 mahkûmun tahliye edildiğini, 15 mahkûmun başvurusunun reddedildiğini, 12 mahkûmun ise temaslı veya pozitif olduğundan toplantıya katılamadığını ve başvurularının aralık ayına ertelendiğini söyledi.

Kaynak : Kıbrıs Gazetesi HABERİN TAMAMI İÇİN (Tıklayınız)...

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