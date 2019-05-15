19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın düzenlediği “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Haftası” başladı.

Hafta dolayısıyla tören ve etkinlikler çerçevesinde, öğrenciler, devlet ve hükümet yetkililerine ziyaretler gerçekleştiriyor.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Haftası etkinlikleri çerçevesinde Meclis Genel Kurul’unda Gençlik Oturumu yapıldı.

Genel Kurul salonunda gerçekleştirilen etkinliğe ülke genelindeki liselerin okul kaptanları katıldı.

Oturumda gençlere seslenen Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, gençlere daha güzel bir gelecek verebilmenin görevleri olduğunu vurgulayarak, hep birlikte gençlerin görüş ve düşüncelerini dikkate alarak, bu yolda yürümeye devam edeceklerini söyledi.

KKTC liselerinden okul kaptanları sembolik olarak Meclis Genel Kurulu’nda toplanarak, söz aldı. Düşünce ve görüşlerini Gene Kurul kürsüsünden paylaştı. (BRT)