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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı KKTC’de de Kutlanacak

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 102’nci yılında “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı”, KKTC’de de kutlanacak.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 13:47
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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı KKTC’de de Kutlanacak

Protokol Dairesi Müdürü ve Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi Başkanı Asu Muhtaroğlu’nun açıklamasına göre, 19 Mayıs tören ve etkinliklerinde koronavirüs tedbirleri gereği sosyal mesafeye uyulması ve maske takılması zorunlu.

AMCAOĞLU KONUŞACAK

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun Çarşamba sabahı saat 08.00’de Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan günün anlam ve önemine ilişkin yapacağı konuşma ile başlayacak.

LEFKOŞA’DAKİ TÖREN…
 
Etkinlikler çerçevesinde, saat 09.00’da protokol sırasına göre Lefkoşa Atatürk Büstü’ne çelenk konulacak. 

Törende, Anıtkabir’den gelen toprak, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim edilecek. 

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, saat 10.00’da BRT- “Manşet+Programı’a katılarak öğrencilerle online bağlantıyla görüşecek. 

FENER ALAYI 

Saat 19.30’da ise Fener Alayı düzenlenecek. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun da katılacağı fener alayı, Lefkoşa Dereboyu’nda Citroen ışıkları-Lefkoşa Atatürk Anıtı güzergahında gerçekleştirilecek. 

İLÇELERDEKİ VE DİĞER BÖLGELERDEKİ TÖRENLER…

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram’ın 102. yıl dönümü dolayısıyla saat 08.30’da Girne Atatürk Anıtı, 09.00’da Güzelyurt Atatürk Anıtı, Gazimağusa’da Zafer Anıtı, Akdoğan’da Atatürk Anıtı ve Geçitkale’de Atatürk Anıtı; saat 10.00’da ise İskele Ecevit Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde anma törenleri düzenlenecek.

Törenler, protokol sırasına göre anıtlara çelenklerin sunulmasının ardından İstiklal Marşı ve bayrakların göndere çekilmesiyle son bulacak.

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