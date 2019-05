19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı haftası başladı

Törende, anıta çelenkler konularak, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklâl Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in konuşması takip eti. Solo zeybek ve vals gösterilerin ardından “Gençlik Ateşi” yakıldı.

Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve gençliğin Atatürk’e cevabının okunmasıyla tören sona erdi.

KARSLI: “ÖNCE SAMSUN’U SONRA TÜM ANADOLU’YU AYDINLATTI”

Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Türk Maarif Koleji öğrencisi Cenk Karslı yaptı.

Karslı, Atatürk’ün Samsun’a çıkışıyla ilgili bilgi vererek, bu güneşin önce Samsun’u sonra tüm Anadolu’yu aydınlattığını belirtti.

19 Mayıs’ın Atatürk’ün Türk gençliğine sonsuz güvenini belirttiği gün olduğunu söyleyen Karslı, Atatürk’ün 19 Mayıs’ın gençlik, gençliğin de gelecek olduğunu bildiğini vurguladı.

Karslı, Atatürk’ün gençliğe hitaben yaptığı konuşmalardan alıntılar yaparak, kendilerine emanet edilenlere sahip çıkmak, ilke ve devrimleri ışığında yol almak zorunda olduklarını kaydetti.

“Hiç şüpheniz olmasın ki Atamızın yaktığı ve sizlerden devraldığımız Türk Milletinin yolunu aydınlatacak meşale aynı inanç ve sorumlulukla sonsuza kadar taşınacaktır” diye Karslı, hür, bağımsız ve çağdaş bir ülkede yaşamak isteyenlerin en büyük görevinin “çalışmak” olduğunu vurguladı.

ÖZYİĞİT: “BİR MEŞALEYLE BAŞLAYAN UMUT…”

Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, 100 yıl önce bitkin savaşlardan yorulmuş bir halkın Atatürk’ün Samsun’da yaktığı meşaleyle, bağımsızlık, özgürlük, çağdaş ulus seviyesine yükselme umudunun yükseldiğini ifade ederek bir meşaleyle başlayan umudun ardından yaşananları anlattı.

Her alanda, geri kalmış bir ulusu ayağa kaldırmak için atılan adımların en önemlisinin devrimler olduğuna işaret eden Özyiğit, “Cumhuriyeti Atatürk ve silah arkadaşları kurdu ancak gençlere emanet etti” dedi.

Özyiğit, Atatürk’ün ölümsüz bir eser bıraktığını ve bu eserin er ya da geç dünyada hak ettiği saygın yeri alacağını belirterek, Kıbrıs Türk halkının da en zor koşullarda bile Atatürk’ün izinden gittiğini vurguladı.

Gençlerin tam donanımlı yetişmesinin kendileri için her şeyden önemli olduğunu dile getiren Özyiğit, “Bütün uğraşımız siz gençlerin Atatürk’ün işaret ettiği çağdaş uluslar seviyesine bir an önce yükselmeniz ve her alanda boy ölçüşebilecek eşit koşullarda yarışabilecek donanıma sahip olmanız” diye konuştu.

Özyiğit, her ne sıfat ve şartta olursa olsun mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

Özyiğit’in konuşmasının ardından zeybek ve vals gösterileri yapıldı.

Bakan Özyiğit ve öğrencilerin “Gençlik Ateşi”ni yakmasının ardından Atatürk’ün gençliğe hitabesi ve gençliğin Atatürk’e cevabı okundu.