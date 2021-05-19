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19 Mayıs Girne’de kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşını başlattığı günün 102’nci  yıldönümü Girne’de törenle kutlandı.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 10:31
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19 Mayıs Girne’de kutlandı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, bu sabah Girne’de bir tören düzenlendi..

Girne Atatürk Anıtı önündeki törene, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri KomutanlığGirne Merkez Komutanı  Topçu Albay Hilmi Türkan,  GKK Sahil Güvenlik Komutanı Deniz Albay  Mehmet Sevgüm, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü,dernek kurum kuruluş,  siyasi parti bölge okulları, Girne Polis Müdürlüğü,Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı temsilcileri katıldı.

Protokol sırasına göre Atatürk anıtına çelenklerin konmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ardından İstiklal marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilmesiyle sona erdi.
        
        
 

Anahtar Kelimeler:
19 MayısGirne
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