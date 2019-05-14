19 Mayıs'ın 100.yılı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 100’üncü yılında, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı KKTC’de de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın düzenlediği “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Haftası” başladı.

Hafta dolayısıyla tören ve etkinlikler çerçevesinde, öğrenciler, devlet ve hükümet yetkililerine ziyaretler gerçekleştiriyor, kortej, dans gösterileri, sportif, kültürel, sosyal ve çevresel aktiviteler yapılıyor.

HAFTA ETKİNLİKLERİ

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Haftası” boyunca yapılacak etkinlikler şöyle:

Yarınki etkinlikler:

Protokol Ziyareti: Ziyaretler kapsamında saat 10.00’da Haydarpaşa Ticaret Lisesi, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nı ziyaret edecek.

Street Ball: “Spor Yaparak Eğlen” sloganı ile Lefkoşa Atatürk Büstü önünde saat 11.00’de Street Ball etkinliği düzenlenecek.

Serdar Kılıç’la Dağcılık ve İzcilik: “Yolunda Geleceğe Tırmanıyoruz” sloganıyla saat 16.00’da Serdar Kılıç Lefkoşa-Güzelyurt-Lefke- Lapta bölge okullarını temsilen 20 öğrenci ile birlikte Geçitköy Baraj bölgesine yürüyüş ve tırmanış yapacak.

16 Mayıs Perşembe

Grafity: Lefkoşa Çağlayan Parkı’nda 09.00-17.00 saatleri arasında “Resimlerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” sloganı ile duvar boyama etkinliği düzenlenerek öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine vurgu yapılacak.

Protokol Ziyareti: Ziyaretler kapsamında Hala Sultan İlahiyat Koleji, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi ziyaret edecek.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Kıbrıslı Türk Tiyatro Sanatçısı Hüseyin Köroğlu ve Şenay Saçbüker’in rol aldığı, Tiyatro AŞHK Sanat Merkezi’nin “Esaretten Özgürlüğe” isimli oyunu, 16 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.30’da Lefkoşa AKM’de halka açık sahnelenecek.

17 Mayıs Cuma:

Protokol ziyareti kapsamında saat 10.00’da Levent Kolej öğrencileri Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı, saat 12.00’de BEAL öğrencileri Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ı; saat 12.00’de LTL öğrencileri Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’i; TFL öğrencileri saat 11.15’te Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nu ziyaret edecek.

Saat 10.00’da Lefkoşa AKM’de Sosyal Sorumluluk Projesi Ödül Töreni yapılacak.

18 Mayıs Cumartesi

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Kıbrıslı Türk Tiyatro Sanatçısı Hüseyin Köroğlu ve Şenay Saçbüker’in rol aldığı, Tiyatro AŞHK Sanat Merkezi’nin “Esaretten Özgürlüğe” isimli oyunu, 17 Mayıs Cuma günü Lefkoşa bölge okulları öğrencileri için saat10.00’da Lefkoşa TMK’da sahnelenecek.

Bisiklet Gezisi: “Geleceğe Sürüyoruz” temasıyla saat 11.00’de Lefkoşa okulları ve halkın katılımıyla Girne Kapısı – Surlar İçi güzergahında bisiklet sürüşü yapılacak.

19 MAYIS PAZAR

“19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” törenleri pazar günü saat 08.00’de Milli Eğitim ve Kültür Bakanı’nın Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasıyla başlayacak.

Tüm ilçelerde, köy ve kasabalarda Atatürk Anıtlarına çelenk koyma töreni gerçekleştirilecek.

LEFKOŞA

Lefkoşa’daki ilk tören saat 09.00’da Atatürk Anıtı’nda yapılacak.

Törende protokol sırasına göre anıta çelenkler konulacak, Anıtkabir’den getirilen toprak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunulacak.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle son bulacak.

“100. Yıl Kortej Yürüyüşü” – Gala Programı

Düzenlenen etkinlikler çerçevesinde 19 Mayıs Pazar akşamı saat 18.00’de tüm Lefkoşa okullarının, üniversitelerin, kurum ve kuruluşlar ile spor federasyonlarının katılımı ile “100.Yıl Kortej Yürüyüşü” gerçekleştirilecek. Bando eşliğinde Lefkoşa Atatürk Büstü önünden başlayacak kortej, Pronto Çemberi güzergahı izleyerek Dereboyu Avenue alanına varacak.

Kortejin alana ulaşmasının ardından gala gecesi başlayacak ve Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması’nda dereceye giren okullar sahne alarak bayram coşkusuna ortak olacak.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı diğer ilçelerde ilçe kaymakamlıkları tarafından düzenlenecek etkinliklerle de ayrıca kutlanacak.

GÜZELYURT

Güzelyurt’ta, Atatürk Anıtı önünde 17.00’de başlayacak törende, çelenkler sunulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşmalar ve şiirle program sona erecek.

GAZİMAĞUSA

Gazimağusa’daki tören saat 18.30’da Zafer Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşmalar ve şiirlerle buradaki tören tamamlanacak ve kortej İlker Kartel Caddesi’ne yürüyecek.

İlker Kartel Caddesi’ndeki tören saat 19.19’da başlayacak. Buradaki törende TED Koleji ve Namık Kemal Lisesi orkestraları konser sunacak. Soyhan Bilgeer de mini bir konser düzenleyecek.

GİRNE

Girne’deki ilk tören Atatürk Anıtı önünde 08.30’da çelenklerin konması, saygı duruşu, İstiklal Marşı ile başlayacak, şiirler ve konuşma ile sona erecek.

“100. Yıl Kortej Yürüyüşü” okullarının, üniversitelerin, derneklerin, kurum ve kuruluşlar, kulüpler ve halkın katılımı ile Baldöken Otoparkı’ndan Atatürk Büstü’ne doğru saat 17.30’da başlayacak.

Girne’deki etkinlikler kapsamında KTBK bölge bandosu ve Telsim Freezone Müzik Yarışması’na katılan 19 Mayıs TMK, ESK, GAÜ konserleri saat 19.19’da gerçekleştirilecek.

LEFKE

Etkinlikler kapsamında Lefke Atatürk Anıtı’ndaki tören 09.30’da başlayacak. Çelenklerin konması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından tören, konuşmalar ve şiirlerle son bulacak.

İSKELE

İskele’de törenler iki bölümden oluşacak. İlk tören saat 17.00’de Atatürk Anıtı önünde çelenklerin konması, saygı duruşu, İstiklal Marşı ile başlayacak, şiirler ve konuşma ile sona erecek.

İskele Belediyesi Açık Hava Düğün Salonu’ndaki ikinci tören saat 17.30’da başlayacak, folklor ve dans gösterileri yer alacak.

MEHMETÇİK

Mehmetçik’teki törenler Belediye Parkı’nda saat 09.30’da başlayacak. Çelenklerin Atatürk Anıtı’na sunulmasının ardından saygı duruşu, İstiklal Marşı, konuşma ve şiirle tören sona erecek.