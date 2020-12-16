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19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nde bir öğretmen pozitif

19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nde bir rehber öğretmenin Covid-19 testi pozitif çıktı, okulda temaslısı olan öğrenci ve öğretmenler izole edildi.

16 Aralık 2020 Çarşamba 12:31
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19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nde bir öğretmen pozitif

19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nde bir rehber öğretmenin Covid-19 testi pozitif çıktı, okulda temaslısı olan öğrenci ve öğretmenler izole edildi.

Okul idaresinden elde edilen bilgiye göre öğretmen 11 Aralık Cuma günü PCR testi yaptırdı, sonucunun negatif çıkmasına karşın, dün de koku kaybı yaşadığı gerekçesiyle yeniden test talep etti ve böylece Pozitif olduğu ortaya çıktı.

19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nde eğitim veren rehber öğretmenin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine temaslısı olan öğrenci ve öğretmenler de izole edildi.

Söz konusu öğretmenin sadece bir sınıfa derse girdiği, bu nedenle çok sayıda temaslısı olmadığı ifade edilirken, bu bağlamda toplam 21 öğrenci ile 5 öğretmene Cuma günü test yapılacağı kaydedildi.

Nereden bulaştığı bilinmiyor

Söz konusu öğretmenin iki çocuğunun eğitim gördüğü Doğa Koleji’nde de tedbir alındığı öğrenildi.

Öğretmenin ailesine yapılan testlerde ise eşi ve iki çocuğunun Negatif çıktığı, buna rağmen çocukların eğitim gördüğü Doğa Koleji’nde yine de tedbir alındığı kaydedildi.

KAYNAK : YENİDÜZEN

Son Güncelleme: 16.12.2020 14:40
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