19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nde tüm testler negatif

19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından öğrenci ve öğretmenlere yapılan Koronavirüs testlerinin negatif çıktığı kaydedildi.

Girne Belediyesi’ne bağlı sağlık ekipleri tarafından okulda ilaçlama ve dezenfekte işleminin yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, “Tüm öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz, pandemi koşullarında maske, mesafe ve hijyen şartlarına uymaya devam edecek” ifadelerine yer verildi.

19 Mayıs Türk Maarif Koleji tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Bugün okulumuzda Sağlık Bakanlığı tarafından öğrenci ve öğretmenlerimize yapılan Koronavirüs testlerinin tümü negatif çıkmıştır. Bugün okulumuzda Girne Belediyesi sağlık ekipleri tarafından ilaçlama ve dezenfekte işlemi yapılmıştır. Tüm öğrenci ve öğretmenler olarak pandemi koşullarında maske, mesafe ve hijyen şartlarına uymaya devam edeceğiz.”