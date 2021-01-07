Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı açıklandı
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı...
Flaş Haber
19'u yerel 25 pozitif vaka
Kapat

19'u yerel 25 pozitif vaka

Bakan Pilli: "Toplam 2703 test yapıldı, 19'u yerel 25 pozitif vakaya rastlandı, 18 kişi taburcu edildi " 

07 Ocak 2021 Perşembe 19:03
1028 Okunma
19'u yerel 25 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2703 olduğunu, 19'u yerel 25   pozitif vakaya rastlandığını,18 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 1kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların  temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 19 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 

Vakalardan 9 kişinin Lefkoşa, 12 kişinin Girne, 1 kişinin Mağusa, 1 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirten Bakan Pilli, 2 kişinin ise yurt dışından geldiğini açıkladı. 

7 0cak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2703    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 25 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 2  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4 

Yerel Vaka Sayısı: 19   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 18       

Bugün Kaybedilen Hasta: yok   

Yapılan Toplam Test Sayısı: 343. 854    

Toplam Vaka Sayısı: 1735 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1456   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 270     

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47      

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 222 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 9  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1 

Son Güncelleme: 07.01.2021 20:06
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HASPOLAT KAVŞAĞI HAFTA SONU TRAFİK AKIŞINA KAPATILACAK
HASPOLAT KAVŞAĞI HAFTA SONU TRAFİK AKIŞINA KAPATILACAK
Yeni kurulan hız tespit kamerası devreye giriyor
Yeni kurulan hız tespit kamerası devreye giriyor
Göktaş çiftinin testi pozitif
Göktaş çiftinin testi pozitif
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim