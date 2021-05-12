19'u yerel 31 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6305 olup, 19'u yerel 31 pozitif vakaya rastlanmış 43 kişi taburcu edilmiştir.
5 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 19 kişi ise yerel vakadır.
10 kişi Lefkoşa, 1 kişi Gazimağusa, 7 kişi Girne, 1 Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Gönyeli-3 / Yenikent-1 / K.kaymaklı-3 / Değirmenlik-1/ Sanayi Bölgesi-1/ Ortaköy-1
Girne
Girne Merkez-2 / Dikmen-2 / Çatalköy-2/ Zeytinlik-1
Gazimağusa
Yeniboğaziçi-1
Güzelyurt
Aşağı Bostancı-1
12 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6305
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 31
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7
Yerel Vaka Sayısı: 19
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 43
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.082.542
Toplam Vaka Sayısı: 6781
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6251
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 497
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 40
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 423
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 32
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2