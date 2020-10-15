19. ULUSLARARASI ZEYTİN FESTİVALİ ONLINE AÇILIŞI YARIN

Girne Belediyesi’nin düzenlediği 19. Uluslararası Zeytin Festivali açılış konuşması ve 9. Uluslararası Karikatür - Mizah Şenliği Yarışması’nın kesin sonuçlarının açıklanması ve sergisinin açılışı yarın online olarak yapılıyor.