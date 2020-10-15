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19. ULUSLARARASI ZEYTİN FESTİVALİ ONLINE AÇILIŞI YARIN

Girne Belediyesi’nin düzenlediği 19. Uluslararası Zeytin Festivali açılış konuşması ve 9. Uluslararası Karikatür - Mizah Şenliği Yarışması’nın kesin sonuçlarının açıklanması ve sergisinin açılışı yarın online olarak yapılıyor.

15 Ekim 2020 Perşembe 18:01
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19. ULUSLARARASI ZEYTİN FESTİVALİ ONLINE AÇILIŞI YARIN

Girne Belediyesi’nin düzenlediği 19. Uluslararası Zeytin Festivali açılış konuşması ve 9. Uluslararası Karikatür - Mizah Şenliği Yarışması’nın kesin sonuçlarının açıklanması ve sergisinin açılışı yarın online olarak yapılıyor.

Belediyeden verilen bilgiye göre, yarın 17.00’deki açılışta, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Başkanı Serhan Gazioğlu ve Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Genel Sekreteri Hüseyin Çakmak konuşacak.

Etkinlik Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binasında yer alacak.

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