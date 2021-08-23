19 Yangından 6'sı sigara izmaritinden!

16 – 22 Ağustos 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (19) adet yangın meydana gelmiştir.

Bu yangınların sonucunda maddi hasar olmuştur.

Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, yol kenarlarına ve araziler içerisine söndürmeden atılan sigara izmaritleri, ortamda biriken LPG gazının patlaması, faal durumdaki su sebilinde aşırı yüklemeden dolayı meydana gelen kısa devre, ihmal ve dikkatsizlik, elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar, oluşan kısa devreler, spiral ve kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar ve diğer yangınlar yer almıştır.

Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 226.760 TL’dir. Yangınların bölgelere göre dağılımı ise şöyledir.

Lefkoşa:6

Gazimağusa:2

Girne:4

Güzelyurt:4

İskele:3

Yangınların bölgelere göre dağılımı

LEFKOŞA

6

GAZİMAĞUSA

2

GİRNE

4

GÜZELYURT

4

İSKELE

3

TOPLAM

19

Hasar miktarı

226.760 TL

Yangınların sebepleri

Sigara İzmariti

6

Kısa Devre

4

Elektrik Telleri

1

İhmal ve Dikkatsizlik

1

Temizlik Maksatlı

1

Gaz Kaçağı

1

Spiral ve Kaynak Makinesi

2

Tespit Edilemeyen

3

TOPLAM

19

Yangın çeşitleri

Ev

1

Orman

3

Dükkan

2

Bahçe

1

Balya

1

Kuru Ot ve Çöp

9

Elektrik

2

TOPLAM

19