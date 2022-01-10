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19 Yaşındaki alkollü sürücü Alayköy’de dehşet saçtı!

10 Ocak 2022 Pazartesi 08:30
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19 Yaşındaki alkollü sürücü Alayköy’de dehşet saçtı!
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiyee göre dün akşam saat 23.40 sıralarında Alayköy’de , KE 222 plakalı aracı ile doğu istikametine doğru 236 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden Furkan AYDAR (E-19), K-PET önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından yoldan çıkıp orta refüjde bulunan aydınlatma direğine aracının sol ön kısmı ile çarpıp tavanı üzerine devrilmiştir.

Kaza sonucu yaralanan KE 222 plakalı araç sürücüsü Furkan AYDAR, araçta yolcu olarak bulunan İzzet Reşit DENER (E-32) ve Muratcan HORAN (E-20) kaza mahalline gelen ambulans ile hastaneye sevk edilmiştir.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

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