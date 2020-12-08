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19 YAŞINDAKİ GENÇ ARABADAN ÇALDIĞI BANKAMATİKLE ALIŞVERİŞ YAPTI

Alsancak’ta bir karantina otelinde 14 günlük zorunlu karantina sürecinde bulunan iki kişiden, kendilerini yedi günde karantinadan çıkarma vaadiyle 1500 ABD Doları nakit para alan bir kişi “sahtekarlıkla para temini” suçundan tutuklandı.

08 Aralık 2020 Salı 12:25
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19 YAŞINDAKİ GENÇ ARABADAN ÇALDIĞI BANKAMATİKLE ALIŞVERİŞ YAPTI

Alsancak’ta bir karantina otelinde 14 günlük zorunlu karantina sürecinde bulunan iki kişiden, kendilerini yedi günde karantinadan çıkarma vaadiyle 1500 ABD Doları nakit para alan bir kişi “sahtekarlıkla para temini” suçundan tutuklandı.

12 Kasım’da meydana gelen sahtekarlık sonrasında olayın polise yansıması üzerine Y.D.’yi (E-53) tutuklayan polisin soruşturması sürüyor.

ÇALDIĞI BANKAMATİK KARTIYLA ALIŞVERİŞ YAPTI, BAHİS OYNADI

Öte yandan Gazimağusa’da dün bir araçtan bankamatik kartı çalan genç, iki marketten alışveriş yaptı ve bahis oynadı. 19 yaşındaki H.A. tutuklandı.

Polis bültenine göre, Ulviye Buket Törer’e ait park halinde arabadan bankamatik kartını çalan H.A.’nın Gazimağusa’da iki ayrı marketten toplam 67,22 TL alışveriş yaptığı ve oynadığı kupona karşılık bir bahis ofisine 120 TL’lik ödeme yaptığı anlaşıldı.

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