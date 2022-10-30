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195 metrelik elektrik kablosunu çaldılar!

Haspolat’da meydana gelen kablo hırsızlığı meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar H. T. ve A. Ö. mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

30 Ekim 2022 Pazar 11:03
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195 metrelik elektrik kablosunu çaldılar!



Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin Açıkel olayla ilgili bulguları aktardı. Açıkel huzurda bulunan zanlılar H. T. ve A. Ö.’nün 29 Ekim 2022 tarihinde saat 21:45 raddelerinde Haspolat’ta faaliyet gösteren Telka Kablo isimli işletmenin etrafını çevreleyen tel örgülerin güneye bakan kısmını demir testeresi ile kesmek suretiyle hasara uğrattıktan sonra avlu içerisine girerek mülke tecavüz ettiklerini mahkemeye aktardı. Polis akabinde zanlıların toplam uzunluğu 195 metre olan rulo halinde bulunan Orta gerilim kablosunu 7 parçaya bölüp 3 parçayı kullanımlarında bulunan EM 662 plakalı beyaz renk Isuzu marka araca koydukları esnada fark edilmeleri üzerine olay yerinden konu araçla kaçtıklarını mahkemeye aktardı. Polis zanlıların kaçarken Haspolat Bölgesi’nde bir parça kabloyu düşürdüklerini ve kendilerini takip eden polis ekibi tarafından Alayköy Mandralar bölgesinde suçüstü tutuklandıklarını mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini söz konusu işyerinin kamera görüntülerinin incelenmesi gerektiği ayrıca konu ile ilgili alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek zanlıların ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş zanlıların tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
HaspolatTutuklu
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