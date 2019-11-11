1955-1959 yılları arasında EOKA’nın hedefi olan İngiliz polisler anıldı

1950’lerde Kıbrıs’ta EOKA’ya karşı çarpışan ve 1955 ile 1959 yılları arasında hayatlarını kaybeden 371 İngiliz askeri için Girne’de anma töreni düzenlendi.

Törene Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Adada yaşayan İngiliz vatandaşları katıldı.

Resmi tören kıyafetlerini giyen İngilizler, ölen askerlerini anarak şehitlerin hatırası önünde saygıyla eğildi.

Başbakan Ersin Tatar, anma töreninin ardından düzenlenen resepsiyona da katıldı.

Başbakan Tatar resepsiyonda yaptığı konuşmada Kıbrıs’ta zor zamnalar yaşandığına işaret etti.

Kıbrıs’ta yaşayan İngilizler ve İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler olduğunu anlatan Başbakan, daha iyi ve daha barışçı bir gelecek için çalışlması gerektiğini ifade etti.

Başbakan Tatar, herzaman Kıbrıs’ta yaşayan İngilizlerin yanında olacağını da vurguladı.

(BRT)