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197'si yerel, 252 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 19.816 test yapıldı, 197'si yerel, 252 pozitif vakaya rastlandı,1 kişi hayatını kaybetti, 113 kişi taburcu edildi"

19 Kasım 2021 Cuma 18:47
1098 Okunma
197'si yerel, 252 pozitif vakaya rastlandı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 19.816 olup, 197'si yerel 252 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 113 kişi taburcu edilmiştir. 

4 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 51  kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 197 kişi ise yerel vakadır. 

83 kişi Lefkoşa, 62 kişi Girne, 40 kişi Gazimağusa, 4 kişi Güzelyurt, 8 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

19 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.816  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 252   

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 51  

Yerel Vaka Sayısı: 197  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 113  

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.874.938 

Toplam Vaka Sayısı: 25.764 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 23.359  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2313 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 71      

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2226  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 94 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 16  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5258  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 592   
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 469  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7107 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 83.190

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