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"1974 öncesi inşa edilen binalar elden geçirilmeli"

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, 1974 öncesi inşa edilen binaların deprem yönetmeliğine göre yeniden elden geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

21 Ocak 2021 Perşembe 18:37
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"1974 öncesi inşa edilen binalar elden geçirilmeli"

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, 1974 öncesi inşa edilen binaların deprem yönetmeliğine göre yeniden elden geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

1974 öncesinde inşa edilen binaların depreme dayanıklılığı konusunda ciddi uyarılarda da bulunan Cafer Gürcafer şunları kaydetti: 

“1974 öncesinde inşa edilen ve birçoğu kamu ve okul binası olan bu yapıların yeni deprem kurallarına göre güçlendirilmesi gerekmektedir. Örneğin Namık Kemal Lisesi, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nin kolej binası ve Lefkoşa’daki daha birçok bina yeni deprem kurallarına göre güçlendirilmelidir. Bu çok büyük bir tehlikedir ve biz  bir süredir bu tehlikeye dikkat çekiyoruz. Ülkemiz yönetimi, hükümetlerimiz, devletimiz önceliklerini belirlerken bunu en üst sıraya koymalıdır. Defa defa söylüyorum. KTİMB olarak bu hususta sürekli açıklama yapıyoruz. Bugünkü deprem bize bir işarettir. Son pişmanlık fayda etmez. Yarın itibari ile tüm yatırımlar buna yönlendirmeli, kamu binalarımız ve okullarımız deprem yönetmenliğine göre elden geçirilerek tümü için güçlendirme projesi yapılmalıdır.”

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