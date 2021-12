“1992 ruhuyla, iktidara emin adımlarla yürüyoruz”

Demokrat Parti (DP) Girne Milletvekili Adayı Harun Demir’in organizesinde gerçekleşen ‘Demokrat Parti Katılımı Gecesi’nde’ 300 kişi DP’ye katıldı. DP’ye katılan 300 yeni üye ile DP yetkililerinin ve partililerinin biraraya geldiği katılım gecesine, başta Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu olmak üzere Demokrat Parti yetkilileri ve partililer katıldı.

DEMİR: “BU NE İLK, NE DE SON KATILIM OLACAK”

Pandemi kuralları çerçevesinde, yoğun bir katılımla düzenlenen gecede ilk konuşmayı, DP Girne Milletvekili Adayı Harun Demir gerçekleştirdi. Demir, üyelere hitaben yaptığı konuşmasında, "Bu ne ilk, ne de son katılım olacak. Katılımlar her geçen gün devam edecektir" dedi.

“HEDEF MİLLETVEKİLİ SAYIMIZI 3 KATINA ÇIKARTMAK”

Partiye katılan herkese ayrı ayrı teşekkür eden Demir, "Bize katılmanız gücümüze güç katmıştır. Önümüzde bir seçim var. Bu seçimden en güçlü parti olarak çıkmak istiyoruz. Siz değerli DP'lilerden isteğimiz, Milletvekili sayımızı en az üç katına çıkartmak. Bu hedefe sizin sayenizde ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

ATAOĞLU: “DP, GAİLESİ MEMLEKETİ, GELECEĞİ OLANLARIN PARTİSİDİR”

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, DP’ye katılan 300 yeni üyeye yönelik gerçekleştirilen katılım gecesinde bir konuşma yaptı. "Demokrat Parti olarak kilit değil, kitle partisi olacağız hedefiyle yola çıktık, 23 Ocak'ta DP bir kitle partisi olduğunu, halkımızın vereceği oylarla ortaya koyacaktır " dedi. DP Genel Başkanı Ataoğlu, "DP, halkın umudu haline gelmiştir. Her gün için partimize yoğun katılımlar gerçekleşmektedir. Çünkü gailemiz de hedefimiz de ortaktır” ifadelerini kullandı.

DP'ye katılımların her geçen gün devam ettiğini vurgulayan Ataoğlu, "Katılımlar önümüzdeki hafta ara vermeden devam edecek. Meşalemiz 1992 yılında hiç sönmemek adına yandı. Bugünkü ruha baktığımda tam da 1992 ruhu. Sonuna kadar hep beraber yürüyerek, 23 Ocak seçimleri sonrasında, sizlerin desteğiyle, DP dün olduğu gibi bugün de yarın da hükümette olacak. Sizlere şimdiden teşekkür ederim" dedi.

"YAPILAN YORUMLARA KULAK ASMADAN, YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

"Yapılan yorumlara kulak asmadan, yolumuza devam edeceğiz" diyen Ataoğlu, gittikleri her yerde projelerini anlattıklarını belirterek, “Elinizi vicdanınıza koyun diyoruz. Projeleri, hedefleri olan partiye oy verin diyoruz. O parti de Demokrat Parti’dir” şeklinde konuştu.

“ONLAR KURULTAY KAVGASI VERDİ, DP İSE GAİLESİ DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPTI”

Bir yıllık koalisyon hükümeti sürecinde neler yaşandığına değinen Ataoğlu, “Küçük ortağın kurultay kavgası başladı, bitmeden büyük ortağın kurultay kavası başladı. O da bitmedi, kendi içlerindeki çatışma halen devam ediyor. DP ise gailesi doğrultusunda çalışmalar yaptı, yapmaya da devam ediyor. 50 tane pırıl pırıl adayın projeleri, önümüzdeki dönem hayata geçecek, biliyorum. Biliyorum çünkü sizlere güveniyorum” dedi.

Konuşmaların ardından, DP’ye katılan 300 yeni üye ile tek tek ilgilenerek, sohbet eden Genel Başkan Ataoğlu, Partililerle bol bol fotoğraf çektirdi.