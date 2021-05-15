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19’u yerel 24 pozitif vakaya rastlandı

15 Mayıs 2021 Cumartesi 18:49
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19’u yerel 24 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yapılan test sayısının 5093 olduğu, 19’u yerel 24 pozitif vakaya rastlandığı ve 76 kişinin ise taburcu edildiği bildirildi.

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 3 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 19 kişi ise yerel vakadır.

14 kişi Lefkoşa, 5 kişi Gazimağusa Bölgesi’ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Gönyeli-9 / Kızılbaş-1/ Marmara-1/ Yenişehir-1/Hamitköy-1/ Meriç Köyü-1

Girne

Girne Merkez- 4 / Ozanköy-1

15 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5093

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 24

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3

Yerel Vaka Sayısı: 19

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 76

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.096.304

Toplam Vaka Sayısı: 6864

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6421

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 410

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 24

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 371

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 14

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 40
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 82

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2220

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 3255

Son Güncelleme: 15.05.2021 18:56
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