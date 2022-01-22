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1.ince Av bugün yapılıyor

Bakanlar Kurulu, yarın yapılacak erken genel seçim tarihinin, 1. İnce Av mevsimi tarihi ile aynı güne denk gelmesi nedeniyle normalde yarın olan avın, bugün yapılmasına karar verdi. 

22 Ocak 2022 Cumartesi 12:22
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1.ince Av bugün yapılıyor
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bakanlar Kurulu, 18/2009 SAYILI Av ve Avla ilgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasa’sının 4. maddesinin 1. ve 3. fıkraları ile 18. maddesinin 1. fıkrasının verdiği yetkiye dayanarak, 23 Ocak 2022 tarihinde yapılacak erken genel seçim tarihinin, I. İnce Av mevsimi tarihi ile ayni güne denk gelmesi nedeniyle 23 Ocak 2022 Pazar günü olan av tarihinin, 22 Ocak 2022 Cumartesi günü olarak değiştirilmesini ön gören ‘Av Günleri, Avlanacak Hayvanları ve Av Bölgeleri (Değişiklik) Tüzüğü’nü onaylamıştır. Bu çerçevede alınan kararla; Birinci İnce Av Mevsimi içerisinde olan 23 Ocak 2022 tarihi, 22 Ocak 2022 Cumartesi olarak değiştirilmiştir.”

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1.ince AvBakanlar KuruluErken Genel Seçim
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