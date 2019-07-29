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1.Lefke Kent Sempozyumu Bildirileri kitaplaştırıldı

Lefke Belediyesi tarafından 12-14 Aralık 2018 tarihlerinde düzenlenen 1.Lefke Kent Sempozyumu Bildirileri kitaplaştırıldı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:27
1.Lefke Kent Sempozyumu Bildirileri kitaplaştırıldı

Lefke Belediyesi tarafından bastırılan ‘1. Lefke Kent Sempozyum Bildiriler Kitabı-1’nda sempozyumda sunumu yapılan 32 bildiri yer alıyor.Kitabın tanıtımı düzenlenen basın toplantısıyla Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya tarafından yapıldı.

Lefke Belediyesi Cittaslow Toplantı Salonu’nda yer alan basın toplantısında Sempozyum Koordinatörü Teoman Oktay da hazır bulundu.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya toplantıda yaptığı konuşmada, sempozyumu bölgenin acil sorunlarına çözüm üretmek ve mevcut potansiyeli değerlendirmek amacıyla düzenlediklerini anımsatarak, sempozyumun devam eden Lefke imar planı çalışmalarına önemli katkı sağladığını vurguladı.

Kaya, genel olarak kent kimliği, ekonomisi, kültürü ve tarihi ana başlıklarında sunulan 32 bildirinin yanı sıra açılış konuşmaları ile sonuç bildirgesinin de kitapta bulunduğunu belirterek, 1000 adet basılan kitabın bir belediyenin düzenlediği sempozyumun kitaplaştırılması açısından ülkemizde bir ilki teşkil ettiğini kaydetti.

2.Lefke Kent Sempozyumu hazırlıklarına da değinen Kaya, tarım, turizm ve eğitimin gündem yapılacağı sempozyum için şu ana kadar 39 bildirinin kabul edildiğini açıkladı.

Kaya, sempozyumun gerçekleşmesine katkı koyan herkese teşekkür ederek, Lefke’nin hak ettiği yere gelmesinin çevreci, planlı bir kentleşme süreci ile insanı ve tüm canlıları merkezine alan politikalarla mümkün olduğunu ifade etti.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
1.Lefke Kent Sempozyumu
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