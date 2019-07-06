1’nci Ekonomi Konferans’ı gerçekleştiriliyor

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay KKTC’de temaslarda bulunuyor.

Oktay temasları çerçevesinde ilk olarak Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu 1’nci Ekonomi Konferansının açılışına katıldı.

Konferansın açılış konuşmalarında KKTC’nin ekonomik kalkınması için yatırım ortamının iyileştirilmesi, Türkiye pazarı ile bütünleşme, istikrar ve reformların önemine vurgu yapıldı.

Forumda ilk konuşmayı Kıbrıs Türk Ticaret Odası Meclis Üyesi ve Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ticaret Odası Forumu Eş Başkanı Mustafa Genç yaptı.

Genç, konuşmasında yatırım ortamının iyileştirilmemesinin önemine vurgu yaptı.

Genç, ‘Planımız, yeni yapılacak işbirlikleriyle ekonomiye katkı koyup, ortak işbirlikleri ve yatırımlar gerçekleştirmektir’ dedi.

TC–KKTC Ticaret Odası Formu Eş Başkanı Cihat Lokmanoğlu da, konuşmasının başında TC- KKTC Ticaret Forumunun kurumsallaşma sürecini anlattı.

Lokmanoğlu, İş insanlarını bir araya getirerek, ilişkileri geliştirecek adımların devam edeceğini söyledi.

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz de konuşmasında Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin artık yeni bir aşamada olduğunu belirterek, güçlü ekonomi için mücadelenin önemine vurgu yaptı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, “Bugünün en önemli yanlarından biri ekonomik alanda verdiğimiz mücadeledir. Bu mücadele yarın sona ermeyecek. Kıbrıs sorunu çözülse, Doğu Akdeniz Hidrokarbon aramalarında anlaşmaya varsak bile mücadele devam edecektir. Güçlü ekonomi için uzun süreli bir planlama ve uzun vadeli düşünmek gerekiyor. KKTC’de güçlü ekonominin yolu güçlü TC pazarı ile ilişkileri geliştirmekten bu pazar ile adeta bütünleşmekten geçmektedir” dedi.

Turgay Deniz, Bunları söylemenin kolay yapmanın zor olduğunu belirterek, bunun için ciddi reform gerektiği,bu dönüşümün yaratabileceği gerilimi aşmak için de kararlılık gerektiğini, siyasilere büyük iş düştüğünü ifade etti.

Turgay Deniz, Kıbrıs Türk ekonomisi güçlendirip, sürekliliğin yakalanması için tüm sektörülerin Türkiye pazarından daha fazla pay almasıyla sağlanabileceğini de ifade etti.

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da, çalışmalarının hedefinde kendi ayakları üzerinde duran bir KKTC olduğunu vurguladı.

Ekonomi konferansına Türkiye’den yüze yakın iş insanının katıldığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, “Kıbrıs Türklerinin yalnız olmadığını göstererek daha fazla yatırım hedefliyoruz” dedi.

KKTC her zaman destek vermeye devam edeceklerini kaydeden Hisarcıklıoğlu, inovasyona dayalı girişimciliğin önemine de vurgu yaptı.

Hisarcıklıoğlu, “Kıbrıs’ın refah ve İstikrar adası olması, ekonomik sosyal gelişmesi için Türkiye ve iş dünyası olarak destek vermeye devam edeceğiz Kıbrıs bizim göz bebeğimizdir” dedi.

Başbakan Ersin Tatar da, kamu maliyesini yükü azaltmak için bazı tedbirlerin alınmasının şart olduğunu kaydetti.

Tatar, ekonominin büyümesi için rekabet gücünün arttırılması,istikrar ve kamu reformunun şart olduğunu kaydetti.

“KKTC’ye her alanda geliştiğine işaret eden Tatar, Yarım asırdır Kıbrıs Türkü Türkiye’nin desteği ile bir başarı öyküsü yazmıştır. Bunu kimse yadsıyamaz” dedi.

Başbakan Tatar, Sektörlerin gelişmesi için istikrar, güvenli ortam ve girişimcilik ruhuna ihtiyaç olduğunu, iş insanlarına büyük önem verdiklerini de vurguladı.

Türkiye Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay da ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi adına bugün gerçekleştirilen konferansın iş insanlarına verilen önemi gösterdiğini kaydetti, Türkiye’den 100 firmayla KKTC iş insanlarının bir araya geleceklerini belirtti.

Yeni hükümete bir kez daha başarı dileyen Oktay, KKTC’nin kurulduğu günden bu yana büyük bir ilerleme kaydettiğini, Kıbrıs Türk halkının her türlü baskı ve zorlamaya göğüs gerdiğini, eşitlik ve egemenliğinden taviz vermediğini belirtti.

Garantör Türkiye’nin her zaman yapıcı tavırla kapıları açan taraf olduğunu ifade eden Oktay, Kıbrıs Türk halkı hala her alanda ambargo ve kısıtlamalara maruz kaldığına işaret etti.

Oktay, “Kapsamlı çözüm için birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Sonuçsuz müzakerelere rağmen siyasi eşitliğinin mutlak şekilde sağlanması Adadaki güvenlik ve refahının sağlanması , Gönül birlikteliğimizden alınan güçle KKTC ekonomik açıdan kabuk değiştirerek güçlü bir kalkınma yakalaması hedeftir. KKTC–TC her türlü işbirliğinden mutluluk duyuruyoruz.”dedi.

KKTC’nin ekonomik açıdan kabuk değiştirmesini sağlayacak ekonomik kalkınma programlarının etkin şekilde uygulamasının elzem olduğuna da işaret eden Oktay, Esas Yükün KKTC Hükümetinde olduğu bilinciyle, yapısal reform sürecinde Türkiye’nin maddi ve teknik yardımlarıyla Kıbrıslı Türklerin yanında olacağını vurguladı.

Oktay, “82 milyonluk Türkiye’nin dünyanın 16. büyük ekonomisi olarak Kıbrıslı yatırımcılara kapısı sonunda kadar açıktır. KKTC’nin ticaret hacimini kesinlikle yeterli bulmuyoruz, ikili ticaret hacminin geliştirilmesi, ticaretin TL üzerinden yapılması, bürokrasiyi azaltacak e-devlet projesini önemsiyoruz” dedi.

Oktay, Kuzey Kıbrıs’ın kalkınma hamlesinin cesaretli iş insanlarının omuzlarında yükseleceğini de vurguladı.

Fuat Oktay, konuşmasında Türkiye’nin Kıbrıs Türkünün adadaki siyasi ekonomik tüm haklarını sonuna kadar korumaya kararlı ve muktedir olduğuna da vurgu yaptı.

Oktay, “Doğu Akdeniz’deki hem kendi kıta sahanlığımız çerçevesinde hak ve çıkarlarımızı hem de Kıbrıs Asası etrafında Kıbrıs Türk hakkını korumak için her türlü adımı atmaktan çekinmeyeceğimizi bir kez daha vurgulamak isterim. Türkiye ve KKTC hakları hilafına adım atanlar emellerine asla ulaşmayacaklar ve ulaşmalarına asla izin vermeyeceğiz.. İki sondaj gemimiz bu konudaki kararlarınızın göstergesidir” dedi.

Oktay, enerji kaynaklarının adil paylaşıldığı sürece bölgede barış ve istikrar aracına dönüşüceğine inançlarının tam olduğunu da vurguladı.

(BRT)