1.Siyaset ve İletişim Zirvesi gerçekleştirildi

Zirvede siyasetin iletişim, iletişimin siyaset üzerindeki etkileri ele alındı.

Zirvenin açılışında konuşan SİTA Kurucu Başkanı Özdemir Tokel amaçlarının iyi fikirleri karar vericilerle buluşturmak olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanı NazımÇavuşoğlu’da dünyada siyaset ve iletişimin içiçe geçtiğini belirtti.

Çavuşoğlu bu çerçevede KKTC’nin daha ileriye gitmesi için doğru politikaların üretilmesi gerektiğini söyledi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhüman ise hazin verici olsada dünyada olguların değil algıların hüküm sürdüğünü söyledi.

Erhürman önemli olanın olgular üzerinden gerçeği konuşmak olduğunu ancak siyasal iletişimin algı yaratmak üzerinden ilerlediğini söyledi .

Zirvede konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, düşünce kuruluşu ekibinin oluşmasında ve zirvenin düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ederek başarılar diledi.

Kıbrıs Türk halkının soykırımlardan, acımasız saldırılardan geçtiğini ve buna bağlı olarak bir siyasi yapının oluştuğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin geleceği için egemenlik meselesi ve Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerin önemine vurgu yaptı.

Farklı kişilerin bir araya gelerek ürettiği siyasi düşüncenin doğru noktaya gelebilmesi için iletişim kanallarının önemli olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, ülkenin geleceğini şekillendirmek için birlikte çalışmak gerektiğini söyledi.

Ülke geleceği için önemli ilkelere sahip çıkılması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, siyaset yapanlar ve yönlendirenlerin ülke potansiyelini ve halkın çıkarını öngörebilmesi gerektiğini kaydetti.

“Tüketilmiş bir siyasetin bıraktığı ve yol açtığı yeni siyasetin, iletişim kanalları ile daha da desteklenmesi gerekmektedir. Yolumuz halkımızın gelecekte daha fazla refah ve güvenlik bulabilmesi yolu olmalıdır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, doğru kanaatin oluşması için sağduyuya, halktan gelen sese kulak vermek gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Hepimizin görevi halktan gelen samimi ve gerçek sesi duyabilmektir, okuyabilmektir” diye konuştu.

Siyaset ve iletişim dünyasının iş birliği içerisinde olmasının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar; “Bizim sermayemiz, halkın sağduyusudur, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda verdiği mücadeledir. Bizim sermayemiz Türkiye Cumhuriyeti’nin buraya verdiği destektir” dedi.

1.Siyaset ve İletişim Zirvesi’nde açılış konuşmalarının ardından seminerler ve panellere geçildi.

Zirvede Profesör Doktor Aysel Aziz yeni dünyada siyaset ve sosyal medya, İletişim uzmanı Özdemir Tokel siyasi liderlik ve hitabet, Profesör Doktor Mehmet Murat Mengü imaj yönetimi, Defne Sarısoy etkili iletişim ve beden dili, Aysun Şabanlı ile Ercüment Büyükşener ise yeni nesil siyasal iletişim konularında seminer verdi.

Daha sonra siyaset ve kamuoyu paneline geçildi.

Panele konuşmacı olarak Salih Egemen, MineYücel, Profesör Doktor Seda Mengü katıldı.

Programa göre ardından yeni dünyada medya ve siyaset konulu panel gerçekleştirildi.

Baykan Gürses’in moderatörlüğündeki panele,konuşmacı olarak BRTK Müdürü Meryem Özkurt gazeteciler Cenk Mutluyakalı, Rasıh Reşat, Mustafa Alkan ile Aytuğ Türkkan katıldı.

BRTK Müdürü Meryem Özkurt paneldeki konuşmasında medya ve siyasetin dünya ve KKTC’de içiçe geçmiş durumda olduğuna vurgu yaptı.

Medyada yasal boşluklar bulunduğuna vurgu yapan Meryem Özkurt bu durumun zaman zaman siyasi olarak kullanıldığını ifade etti.