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2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Farkındalık Haftası...

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Farkındalık Haftası dolayısıyla mesaj yayımlayarak lösemi hastası çocuklara, ailelerinden kopmadan tedavi görecekleri merkezler yaratılması gerektiğini vurguladı.

01 Kasım 2021 Pazartesi 20:18
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2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Farkındalık Haftası...
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Kocaismail mesajında, her yıl birkaç lösemili çocuğun kendilerine başvurduğunu kaydederek, Umut Eğitim ve Kültür Evi çatısı altında bu çocukların yurt dışı giderleri, okul eğitim ihtiyaçları ve tedavi giderlerinin karşılandığını; çocuklara psikolojik destek verildiğini ve kültürel faaliyetlere katılmalarının sağlandığını anlattı.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin kurulduğu yıllarda teşhislerin çok geç konulduğunu ve onlarca çocuğun kaybedildiğini belirten Kocaismail, bugün çocuk hematolog ve çocuk onkologlarının çocukları muayene ettikleri anda teşhis koyabildiğini ve hiçbir gecikme yaşanmadan tedavilere başlandığını bildirdi.

Kocaismail mesajının devamında şunları belirtti:

“Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin kurulduğu yıllarda kanser konusunda bilincin olmaması nedeniyle okula maskeli giden hasta çocuklarımızdan uzak durulur, öğretmenler dahi çocuklara nasıl yaklaşması gerektiği konusunda çekinceler duyardı. Bugün artık herkes maskenin aslında kişinin kendisini korumak için tedbir amaçlı takıldığını, löseminin hiç kimseye bulaşmadığını biliyor ve hasta çocuklarımızı dışlamadan, hatta sevgi yumağı içine alarak ağır bedelleri olan bu tedaviyi maddi manevi destekleyerek çocuklarımıza moral ve güç kazandırılıyor.”

Bu olumlu gelişmelere rağmen hâlâ çocukların tedavilerinin ülke içinde tamamlanamadığını dile getiren Kocaismail, “Aile, parçalanarak maddi manevi yıkım içinde yavrusuna şifayı yurt dışında sağlamaya çalışmaktadır. Yılda aramıza katlan 5-10 lösemi hastası çocuk da olsa onların ailelerinden sevdiklerinden kopmadan tedavi görecekleri merkezleri yaratmalıyız ve bunu devletimizden talep etmeliyiz” dedi.

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