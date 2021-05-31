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2 ani ölüm!

Yusuf Taşer TAŞBEY ve Hüseyin NURTUNÇ hayata gözlerini yumdu...

31 Mayıs 2021 Pazartesi 13:43
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2 ani ölüm!

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

30.05.2021 tarihinde, saat 11:30 sıralarında Girne’de sakin Yusuf Taşer TAŞBEY (E-64) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

30.05.2021 tarihinde saat 11:40 sıralarında Yeniboğaziçi’nde sakin Hüseyin NURTUNÇ (E-61) ikametgahı içerisinde rahatsızlanarak kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 31.05.2021 16:58
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