2 ani ölüm!

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

30.05.2021 tarihinde, saat 11:30 sıralarında Girne’de sakin Yusuf Taşer TAŞBEY (E-64) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

30.05.2021 tarihinde saat 11:40 sıralarında Yeniboğaziçi’nde sakin Hüseyin NURTUNÇ (E-61) ikametgahı içerisinde rahatsızlanarak kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.