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2 araç çarpıştı, 3 kişi yaralandı!

İnönü Kavşağında iki araç çarpıştı, 3 kişi yaralandı...

21 Ocak 2018 Pazar 12:56
2 araç çarpıştı, 3 kişi yaralandı!
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Diyalog gazetesinden Hüseyin Çiçek'in haberine göre; Lefkoşa-Gazimağusa Anayolunda, İnönü kavşağı üzerinde dün akşam saatlerinde 2 salon aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yetkililerden kazazedelerin durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre kaza saat 17:00 sıralarında meydana geldi. Yönetimindeki MU 510 Z plakalı kiralık araç ile Nergisli istikametinden gelerek dikkatsizce kavşağa giren Mehmet Ali İyigün isimli sürücü, o esnada Gazimağusa’dan Lefkoşa istikametine doğru seyretmekte olan Çağatay Çakmak yönetimindeki PM 648 plakalı aracın önünü tıkadı.  

Çarpışma sonucu her iki araç sürücüsü ile PM 648 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Merve Ünal, yaralı vaziyette Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

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