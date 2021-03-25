2 ay cezaevinde bekleyecek

21.03.21 tarihinde Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, GKRY’den getirilerek alınması için Çanakkale göledi civarındaki bir elektrik direği altına bırakılan yaklaşık 360 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi HA 040 plakalı aracı ile almaya giden İ.G.G, pusu görevinde bulunan polisler tarafından suçüstü hali gereği tutuklanarak uyuşturucu olduğuna inanılan madde emare olarak zapt edilmiş ve 22.03.21 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarruf suçlamasıyla yeniden mahkeme huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla hükümsüz tutuklu olarak 2 ay süreyle merkezi ceza evine gönderildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak, polis memuru Hüseyin Özdesoy’u olguları aktarmak maksadıyla tanık kürsüsüne çağırdı. PM Özdesoy yemin altında verdiği şahadetinde, alınan bir bilgi ışığında 21.03.21 tarihinde saat 20.30 raddelerinde Gazimağusa’da Çanakkale göledi yakınlarında asfalt yol kenarında elektrik direği altında siyah bir poşetin bulunduğunun tespit edilmesiyle pusu görevinde bulunduklarını söyledi.

Saat 21.50 raddelerinde HA 040 plakalı aracıyla zanlının olay mahalline geldiğini, araçtan indiğini ve elektrik direği altındaki siyah renk poşeti almak isterken polisi görüp kaçmak istemesi üzerine makul güç kullanılarak yakalandığını belirten tanık polis, poşet içerisinde yapılan incelemede sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 360 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındıktan sonra suçüstü hali gereği zanlının tutuklandığını söyledi.

Zanlının polise gönüllü bir ifade verdiğini, bahse konu uyuşturucu maddeyi GKRY’ den bir şahsın kendisi için getirip oraya bıraktığı yönünde itirafta bulunduğuna değinen tanık polis, Devlet kimya laboratuvarından temin edilen raporda, emarenin 350 gr 50 ml ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğunun belirlendiğini söyledi.

İşlediği suçlarla ilgili bugün itibarıyla zanlıya yazılı dava tebliğ edildiğini söyleyen tanık polis, Haziran 2020 tarihinde benzeri suçtan (ithal, alma ve tasarruf) zanlının 10 ay hapis cezası aldığına dikkat çektikten sonra yargılanıncaya değin hükümsüz tutuklu olarak zanlının merkezi ceza evine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla ve her hâlükârda 2 Ay’ı geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesi yönünde emir verdi.

(MHA)