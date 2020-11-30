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2 ay cezaevine gönderildi

Girne bölgesinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili tutuklanan Muhammed Danıel Yakoup, Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

30 Kasım 2020 Pazartesi 19:04
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2 ay cezaevine gönderildi

Girne bölgesinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili tutuklanan Muhammed Danıel Yakoup, Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis çavuşu Ebru Kol,  18.11.2020 tarihinde, saat 03:45 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren Halil İbrahim Sofrası isimli restoranın fermuarlı brandası açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden bir adet cep telefonu çalındığını söyledi.

Kol,  olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada meselede zanlının tespit edilerek tutuklandığını ifade etti.

Kol, yapılan ileri soruşturmada zanlının çalmış olduğu cep telefonunu Girne’de faaliyet gösteren bir iş yerine 250 TL karşılığında satmak suretiyle sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi.

Kol, zanlının ayrıca 05.10.2020 tarihinde, Bahçeli’de çalıştığı restorandın iş yerine ait kasa içerisinden 6,379 TL nakit parayı çaldığını açıkladı.

Kol, Pakistan uyruklu zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme zanlıyı 2 ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderdi.

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