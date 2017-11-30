2 ay sonra yakalandı

Kıbrıs Postası'ndan Nadire Bahadi'nin haberine göre; Mağusa Serbest Liman bölgesinde bağlı bulunan bir tekne içerisinden 2 adet olta motoru çaldığı iddia edilen Ahmet Özçam tutuklandı.
Özçam dün “Sirkat” suçlaması ile Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.
Aleyhindeki soruşturmanın tamamlanmasının ardından teminata bağlanan Özçam tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
2 AY SONRA TUTUKLANDI
Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Löğmen Yücetürk mahkemede verdiği ifadesinde, 22- 23 Ekim 2017 tarihleri arasında Serbest Liman’da bir tekne içindeki 320 TL değerinde toplam 2 adet olta makinelerinin sirkat edildiğini belirtti. Başlatılan soruşturma kapsamında zanlı Ahmet Özçam’ın kamera görüntülerinde tespit edildiğini belirten Yücetürk, zanlının tutuklanmasının ardından çalınan olta motorlarının da zanlının evinde bulunduğunu kaydetti. Zanlı aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını söyleyen Yücetürk, teminat talebinde bulundu.
SERBEST BIRAKILDI
Mağusa Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Gökan Asafoğulları zanlı Ahmet Özçam’ın yurt dışına çıkışını yasaklayarak kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konulması yönünde talimatta bulundu. KKTC vatandaşı 1 kefilin 15 bin TL kefalet senedi imzalamasına karar veren Asafoğulları, zanlının haftada 1 gün ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.