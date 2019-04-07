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"2. Bilinçli Toplum Sağlıklı Gelecek Yürüyüşü" yapıldı

07 Nisan 2019 Pazar 12:20
"2. Bilinçli Toplum Sağlıklı Gelecek Yürüyüşü" yapıldı
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Lefkoşa Türk Belediyesi iş birliği ve Telsim Vodafone ana sponsorluğunda Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği’nin (KISAD) yürüttüğü kadın sağlığıyla ilgili araştırma projesine destek amaçlı “2. Bilinçli Toplum Sağlıklı Gelecek Halk Yürüyüşü/ Koşusu” bugün yapıldı.
Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği (KISAD) ev sahipliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı, bazı milletvekilleri, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da katıldı.
Mehmet Akif Caddesi (Dereboyu) Kumsal Park’ta başlayan etkinlikte Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın da müzik dinletisi ve farklı stantlar da yer aldı.
Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma İnisiyatifi (KISAA) araştırma projesine destek amacıyla düzenlenen yürüyüşte, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, KISAD Başkanı Dr. Nilüfer Rahmioğlu Ramiz ve Telsim Vodafone Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar konuşma yaptı.

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Konuşmalardan sonra Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği’nden fizyoterapistler eşliğinde yapılan ısınma hareketlerinin ardından 5 kilometrelik parkuru kapsayan yürüyüş başladı.
Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği Başkanı Dr Nilüfer Rahmioğlu Ramiz, katılan herkese teşekkür ettiği konuşmasında, parkurla ilgili bilgi verdi.
Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, gelecek nesillerin sağlığı için araştırmanın çok önemli olduğunu belirtti.
LTB Başkanı Mehmet Harmancı da araştırma ve bilimi sempatik kılması bakımından da etkinliğin önem taşıdığını söyleyerek, sağlıklı yaşamı ilke edinmenin önemli olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Sağlıklı Gelecek Yürüyüşü
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