2 Bin adet kit Sağlık Bakanlığı'na teslim edildi

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü 2000 adet CoVid-19 tanı kitini Sağlık Bakanlığı'na teslim ettiklerini açıkladı.

Büsküvütçü, Kalinis Holding Oncesem Tıbbi Cihazlar Üreticisi Yönetim Kurulu Başkanı İskender Mor'un, Yönetim Kurulu Üyeleri İlker Ercüment ve Mehmet Baycan'a 2000 adet CoVid-19 kiti gönderdiğini açıkladı.

Gelen kitleri parti yöneticileri tarafından Sağlık Bakanlığı'na hibe amaçlı teslim edildiğini belirten Genel Başkan Buray Büsküvütçü, kitleri Kıbrıs'a taşıyan Mete Özmerter ile kitlerin ülkeye getirilmesini sağlayan İlker Ercüment ve Mehmet Baycan'a teşekkür etti ve 7 Mayıs'ta 3000 kiti daha ülkeye getireceklerini açıkladı.