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2 bin TL’lerin ilk ödemesi bugün yapıldı

“İhtiyat Sandığı Birikimlerinden Süreli ve Kısmi Ödeme Kararnamesi” uyarınca özel sektör çalışanlarına kendi birikimlerinden Mart ve Nisan aylarında, her ay için bir kez ödenecek olan 2000 TL ödemeleri ile ilgili olarak, 18 Mart 2021 tarihine kadar yapılan başvuruların ödemesi bugün İhtiyat Sandığı Dairesi tarafından gerçekleştirildi.

18 Mart 2021 Perşembe 16:50
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2 bin TL’lerin ilk ödemesi bugün yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İhtiyat Sandığı Birikimlerinden Süreli ve Kısmi Ödeme Kararnamesi” uyarınca özel sektör çalışanlarına kendi birikimlerinden Mart ve Nisan aylarında, her ay için bir kez ödenecek olan 2000 TL ödemeleri ile ilgili olarak, 18 Mart 2021 tarihine kadar yapılan başvuruların ödemesi bugün  Bakanlığımıza bağlı İhtiyat Sandığı Dairesi tarafından gerçekleştirilmiştir.

Bu çerçevede 6342 hak sahibi iştirakçimize  12,065,000 TL tutarında ödeme yapılmıştır. Mart ayı ile ilgili , 2000 TL Süreli ve Kısmi Ödeme başvuruları;  31 Mart 2021 tarihine kadar ihtiyat.gov.ct.tr adresinden online yapılabilecektir.

İhtiyat Sandığı Dairesi tarafından kurulan  sistem çerçevesinde, ilgili  kararnamenin süresi dolana kadar  ( 30 Nisan 2021 tarihine kadar)  haftanın Perşembe günleri hak sahiplerine düzenli  bir şekilde ödemeler yapılacaktır.”

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