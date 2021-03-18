2 bin TL’lerin ilk ödemesi bugün yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İhtiyat Sandığı Birikimlerinden Süreli ve Kısmi Ödeme Kararnamesi” uyarınca özel sektör çalışanlarına kendi birikimlerinden Mart ve Nisan aylarında, her ay için bir kez ödenecek olan 2000 TL ödemeleri ile ilgili olarak, 18 Mart 2021 tarihine kadar yapılan başvuruların ödemesi bugün Bakanlığımıza bağlı İhtiyat Sandığı Dairesi tarafından gerçekleştirilmiştir.

Bu çerçevede 6342 hak sahibi iştirakçimize 12,065,000 TL tutarında ödeme yapılmıştır. Mart ayı ile ilgili , 2000 TL Süreli ve Kısmi Ödeme başvuruları; 31 Mart 2021 tarihine kadar ihtiyat.gov.ct.tr adresinden online yapılabilecektir.

İhtiyat Sandığı Dairesi tarafından kurulan sistem çerçevesinde, ilgili kararnamenin süresi dolana kadar ( 30 Nisan 2021 tarihine kadar) haftanın Perşembe günleri hak sahiplerine düzenli bir şekilde ödemeler yapılacaktır.”