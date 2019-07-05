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“2 bine yakın ev hizmetlisi KKTC’ye geçti”

Güney Kıbrıs’ta ev hizmetlisi olarak çalışırken iş yerlerini terk eden ve nerede oldukları bilinmeyen yabancı uyrukluların sayısı ve durumları konusunda büyük bir karmaşa yaşandığı bildirildi.

05 Temmuz 2019 Cuma 13:17
“2 bine yakın ev hizmetlisi KKTC’ye geçti”

Fileleftheros gazetesi, “Yasadışı Ev Hizmetlileri Konusunda Karmaşa – Sorun Büyüyor Ama Kimse İlgilenmiyor” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ta ev hizmetlisi olarak çalışan yabancı uyrukluların iş yerlerini terk ederek ortadan kaybolmaları şeklinde büyük bir sorun yaşanmakta olduğunu yazdı.

Asıl rakam 8 bin!

Gazete, çalıştıkları evleri herhangi bir sebep olmaksızın terk eden ve şu anda nerede oldukları bilinmeyen yabancı uyrukluların sayısı konusunda karmaşa yaşandığını, Rum polisinin bu sayıyı 2 bin 745 olarak duyurmasına karşın, bu tür yabancı işçileri getiren ajanslardan birinin sahibi olan Andreas Çangaridis’in 8 bin rakamını öne sürdüğünü belirtti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Güney Kıbrıs’taki seri cinayet kurbanı yabancı uyruklu kadınlara değindiği bir konuşmasında ise bu rakamı 3 bin 600 şeklinde dile getirdiğini vurgulayan gazete, bu konuda Çangaris’in yaptığı açıklamalara geniş yer verdi.

Önceleri çalışma yerini terk eden yabancı uyrukluların  tutuklanarak sınır dışı edildiklerini ancak bu yasanın ırkçı olduğu gerekçesiyle değiştirilmesinin ardından büyük sorunlar yaşanmaya başlandığını vurgulayan Çangaris, ev hizmetlisi olarak çalışan kadınların büyük bölümünün kendilerini kullanan çetelerin ellerine düştüğünü savundu.

2 bini KKTC’de

Çangaris, 2018 yılında 2 bin kadının Güney Kıbrıs’tan ayrılarak KKTC’ye geçtiğini ve ağır şartlarda çalışmakta olduklarını iddia ederek, bu kişiler için işveren ve ev sahipleri tarafından bankalara yatırılan 850 Euroluk tutarın ise geri alınamayarak blokede kalmaya devam ettiğini belirtti.

Çangaris, Rum polisinin bu konuda en kısa sürede önlem alması gerektiğini de vurguladı.

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