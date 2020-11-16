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2 dev jeneratör geliyor

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün ziyareti sırasında Güney Kıbrıs'tan elektrik alınmasına ihtiyaç duyulmaması için 2 adet 50 Megawatt'lık elektrik jeneratörü hibe edilmesi talimatını verdiği öğrenildi.

16 Kasım 2020 Pazartesi 16:47
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2 dev jeneratör geliyor

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün KKTC'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, ülkenin elektrik ihtiyacının karşılanması için 2 adet 50 Megawatt'lık elektrik jeneratörü hibe edilmesi talimatını verdiği öğrenildi.

Kıbrıs Postası'nda yer alan habere göre, Erdoğan'ın söz konusu hibenin gerekçesi olarak ise artık Güney Kıbrıs'tan elektrik alınmasına ihtiyaç duyulmamasını gösterdiği bildiriliyor.

KIB-TEK Yöneticilerinin de doğruladığı habere göre, Türkiye tarafından KKTC'ye hibe edilecek jeneratörlerin dual sisteme sahip olduğu hem LNG hem de dizel yakıt ile çalıştığı öğrenildi.

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