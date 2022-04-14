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2 EL-SEN üyesi daha tutuklandı!

Güzelyurt'ta borcu olan devlet kurumunun elektriğini kesmeye gittiği sırada tutuklanan 2 El-Sen üyesinin ardından bugün de Girne'de 2 kişi aynı sebepten tutuklandı.

14 Nisan 2022 Perşembe 09:16
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2 EL-SEN üyesi daha tutuklandı!

Dün Güzelyurt’ta tutuklanan 2 El-Sen üyesinin ardından Girne’de de 2 El-Sen üyesi, borcu bulunan devlet kurumunun elektriğini kesmeye gittiği sırada tutuklandı.

Dün de 2 kişi Güzelyurt'ta tutuklanmıştı

Polis Basın Subaylığı tarafından dün yapılan bir açıklamada, Güzelyurt’ta önceki gece Sosyal Sigortalar Dairesi, Çalışma Dairesi ve İhtiyat Sandığı Dairelerine ait elektrik sayaçlarının bulunduğu pano üzerinde takılı, toplam değerleri 685 TL olan 6 elektrik sigortası sökülerek çalındığı duyurulmuştu. Polis, iki kişinin tutuklandığı bilgisini de vermişti. 

El-Sen Mali Sekreteri Mustafa Yenigüç, açıklama yaparak, 2 üyenin devlet kurumlarının elektriklerini kestikleri sırada tutuklandığını açıklamıştı. 

HABER- Kaynak: Kıbrıs Postası

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