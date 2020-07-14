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2 farklı rapor görüşüldü

Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilci Spehar ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası açıklama yaptı, 2 raporun görüşüldüğünü belirterek, “BM’nin iyi niyet misyonuna ilişkin raporu” konusundaki görüşlerini daha sonra açıklayacağını ifade etti.

14 Temmuz 2020 Salı 13:49
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2 farklı rapor görüşüldü

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilci Elizabeth Spehar ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, toplantıda Spehar ile çalışma arkadaşlarının BM Güvenlik Konseyi’ne sunulan ve BM’nin Kıbrıs iyi niyet misyonu çalışmalarını içeren bir rapor ile Kıbrıs’ta bulunan BM Barış Gücü’nün görev süresine ilişkin rutin raporun görüşüldüğünü, her iki rapor hakkında bilgi aktarıldığını ifade etti.

Akıncı, raporla ilgili Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan hususları Spehar ile paylaştığını ve görüşlerini yazılı olarak ilettiğini belirterek, “Raporda, yanlış gördüğümüz hususların düzeltilmesini talep ettik” dedi.

İyi niyet misyonuna ilişkin raporun geneli hakkındaki görüşlerini, raporun Konsey’den çıkmasının ardından kamuoyu ile paylaşacağını ifade eden Akıncı, raporların yanı sıra, Covid-19 sürecinde Kıbrıs’ta yapılmaya çalışılan işbirliğinin daha ileriye nasıl götürülebileceğinin de konuşulduğunu kaydetti.

Tüm dünyaya yayılan Koronavirüs salgınıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı’nın girişimleri sonucunda 3 Şubat tarihinde Ledra Palace’da; Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, BM ve İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin katılımıyla ortak bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve bu işbirliğini yürütmeye çalıştıklarını ifade etti.

Söz konusu sürecin aksayan yönlerinin de bulunduğunu belirten Akıncı, “Ancak bunun daha bir noktaya götürülmesi şarttır. Neden şarttır? Maalesef görüştüğümüz hiçbir bilim insanı, pandeminin yakın zamanda biteceğini söyleyemiyor” dedi.

Geçiş noktalarının da son derece önemli olduğunun altını çizen Akıcı, bazı geçiş noktalarının açıldığını, henüz açılmayan kapıların da bulunduğunu, bunlar arasında en önde geleninin ise Lokmacı geçiş noktası olduğunu ifade etti.

Lokmacı’nın sadece bir taraf için değil; her iki taraf için de, Kıbrıs için de, Lefkoşa’nın bütünselliği için de önemli olduğunu ifade eden Akıncı, “Yıllar önce belediye başkanlığı görevini yürüttüğüm dönemde, planlamasında katkım olan bir kapıdır ve iki yaya bölgesini bir araya bağlayan bir noktadadır” dedi.

Akıncı, Lokmacı’nın zaman zaman “Kıbrıslı Türklere yaradığının” düşünüldüğünü, belki büyük bir oranda Kıbrıslı Türklere yararı olduğunu ancak Kıbrıslı Rum esnafların da bu kapının açık olmasından memnun olduklarını düşündüğünü söyledi.

Gerekli tedbirlerin alınması ve sağlığın başta tutulmasıyla beraber, Lokmacı’nın yeniden geçişlere açılması açısından her türlü işbirliğine hazır olduklarını vurgulayan Akıncı, Yeşilhat Tüzüğü’ne ilişkin yapılan aykırı davranışlar konusunu da BM yetkililerine iletme ihtiyacı duyduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı elemanlarının da bu konuda çalışmalar yürüttüğünü, AB ve BM ile gerekli temasların yürütüldüğünü vurgulayan Akıncı, “Ancak bu konu da artık BM tarafından daha ciddiyetle ele alınması gereken bir kondur. Bunu, Sayın Spehar’a bir kez daha vurgulama ihtiyacı duydum” vurgusunda bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Mustafa AkıncıElizabeth Spehar
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