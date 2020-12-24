2 genç evinde ölü bulundu

Başkent Lefkoşa’ bu sabahın erken saatlerinde isimleri henüz öğrenilemeyen yabancı uyruklu 2 genç, ikametgahlarında ölü bulundu.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde görevli Adli Şube ekipleri ile Olay Yeri İnceleme uzmanları, olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu.
Söz konusu gençlerin 3-4 gün önce öldükleri düşünülüyor.
Üniversite öğrencisi oldukları belirlenen gençlerin, karbonmonoksit zehirlenmesinden dolayı hayatlarını kaybettikleri üzerinde duruluyor.
Olayın yaşandığı oda içerisinde ısınmak maksadıyla kömür yakıldığının tespit edildiği öğrenildi.
2 şahsın kesim ölüm sebebinin belirlenmesi için bugün otopsi yapılacak.