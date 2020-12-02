Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
30 ay hapis cezası
30 ay hapis cezası
Ölümlü kazada karar verildi
Ölümlü kazada karar verildi
3 gün daha tutuklu
3 gün daha tutuklu
Polise saldırdılar
Polise saldırdılar

2 gün daha tutuklu kalacak

Girne’de meydana gelen telefon sirkati suçundan tutuklanan B.S mahkemeye çıkarıldı.

02 Aralık 2020 Çarşamba 18:04
662 Okunma
2 gün daha tutuklu kalacak

Girne’de meydana gelen telefon sirkati suçundan tutuklanan B.S mahkemeye çıkarıldı.

Girne adli şubede görevli polis memuru Fezile Kesat mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının Girne’de 2020 yılı Temmuz ayı içerisinde S.A. isimli şahsa ait 500 TL değerindeki cep telefonunu çaldığını söyledi.

Polis, telefonun çalınması üzerine başlatılan soruşturmada A.K. isimli bir şahsın kullanımında olduğuna dair tespit yaptıklarını ifade etti.

Polis, A.Knin sorgulandığını, ifadesinde cep telefonunu geçen Ağustos ayında zanlıdan aldığını beyan ettiğini belirtti.

Polis, bunun üzerine zanlının gözaltına alınarak, sorgulandığını söyledi. Zanlının ifadesinde cep telefonunu internet satış sitelerinden tanımadığı bir şahıstan aldığını, ancak daha sonra paraya ihtiyacı olduğu için çaldığını söylediğini aktardı. Polis, ancak telefonun temmuzda çalındığını, zanlının hiçbir şekilde kullanmadığını, A.K. isimli şahsın kullanmaya başlayınca yakalandığını ifade etti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının soruşturma amaçlı 2 gün tutuklu kalmasını talep etti, mahkeme talebi kabul etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Sözcüsü: "Başbakanlık makamının boş kalma sebebi sistemdeki eksiklik"
Cumhurbaşkanı Sözcüsü: "Başbakanlık makamının boş kalma sebebi sistemdeki eksiklik"
GÖRME ENGELLİLER İÇİN REHBER YOLLAR YAYGINLAŞTIRILIYOR
GÖRME ENGELLİLER İÇİN REHBER YOLLAR YAYGINLAŞTIRILIYOR
Güvercinlik kavşağında Suriye uyruklu 2 mülteci yakalandı
Güvercinlik kavşağında Suriye uyruklu 2 mülteci yakalandı
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim