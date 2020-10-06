2 gün daha tutuklu kalacak

Yiğitler’de evinde yapılan aramada tabanca bulunan zanlı M.G tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis Memuru Mehmet Bayır, olguları aktardı.

Polis, zanlının Yiğitler’de mahkeme emriyle evinde yapılan aramada yatak odasındaki elbise dolabında 7.65 milimetre çapında tabanca, 148 addet 9 milimetre çapında, 13 adet 7,65 çapında canlı mermi bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının ayni gün tutuklandığını ve gönüllü ifade verip 2005 ile 2006 tarihleri arasında Astsubay olduğu dönemde helikopterle Ankara’ya gittiğinde bir arkadaşının tabancayı hediye ettiğini beyan ettiğini söyledi.

Polis soruşturmanın devam ettiğini ve zanlının yapmış olduğu beyanların teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.