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2. İnce Av sezonu bugün başladı

02 Eylül 2018 Pazar 10:45
2. İnce Av sezonu bugün başladı

Üveyik, fassa, karga, saksağan ve yaban güvercinin avlanabileceği İkinci İnce Av sezonu bugün başladı.
Avcılar İkinci İnce Av’da, bugünle birlikte 5 Eylül Çarşamba ve 9 Eylül Pazar günleri de avlanabilecek. 
Av ve Avla ilgili Yaban Hayatını Düzenleme Mevzuatı uyarınca, hazırlanan haritada işaretlenmiş sürekli av koruma bölgeleri ve ava kapalı bölgelerde avlanma yasak. 
Bu bölgelere ek olarak, avlanılamayacak diğer yerler şöyle:

“Baraj ve göletlerin 500 metre veya daha yakın çevresi; meskun mahallerin 200 metre veya daha yakın çevresi, piknik alanlarının 300 metre veya daha yakın çevresi; Merkezi Cezaevi binalarının 200 metre veya daha yakın çevresinde; Haspolat Arıtma Tesislerinin 200 metre veya daha yakın çevresi; tüm atış poligonlarının 200 metre veya daha yakın çevresi; Yeni Ercan Havalimanı pist inşaatının 200 metre veya daha yakın çevresi; Üniversitelerin 200 metre veya daha yakın çevresi; Muratağa, Atlılar ve Sandallar şehitliklerinin ve katliam çukurlarının 200 metre veya daha yakın çevresi; 2 numaralıav bölgesi içerisinde bulunan Eleousa Manastırı'nın bulunduğu yerin 300 metre veya daha yakın çevresi.”

Öte yandan ilgili tüzüğe göre, eylül ayındaki üç günlük İnce Av’a ek olarak, Büyük Av günleri 4, 11, 18, 25 Kasım 2018; 2, 9, 16, 23, 26 ve 30 Aralık 2018 tarihleri olmak üzere toplam 10 gün olacak.
Birinci İnce Av günleri içinse 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 ve 30 Ocak 2019; 3, 6, 10, 13, 17, 20,24 ve 27 Şubat 2019 ve 3 Mart 2019 olmak üzere 17 gün belirlendi.

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2. İnce Av SezonuHaberKKTC
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