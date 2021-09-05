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2. İnce av sezonu bugün başladı

2021-2022 Av Sezonu, bugün 2. İnce Av sezonuyla başladı. Büyük Av ise 31 Ekim Pazar günü başlayacak.

05 Eylül 2021 Pazar 12:07
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2. İnce av sezonu bugün başladı

Avcılar, 2021-2022 av sezonunda 2. İnce Av, Büyük Av ve 1. İnce Av sezonu olmak üzere toplamda 29 gün avlanabilecek. 

KKTC Avcılık Federasyonu’ndan alınan bilgiye göre, 2021-2022 Av Sezonu, Av Günleri, Avlanılacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri (Değişiklik) Tüzüğü, Bakanlar Kurulu toplantısında onaylanıp, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu bağlamda avcılar, 2. İnce Av sezonunda 5, 12, 19, 26 Eylül’de olmak üzere 4 av günü; Büyük Av sezonunda 31 Ekim, 7, 14, 21, 28 Kasım, 5, 12, 19, 26 Aralık 2021 ve 2 Ocak 2022’de 10 av günü; 1. İnce Av sezonunda 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 Ocak, 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 Şubat 2022’de 15 av günü olmak üzere toplamda 29 gün avlanabilecek.

Federasyon, 2. İnce Av Haritasını da paylaştı. Büyük Av ve  1. İnce Av haritaları ise 2. İnce Av bittikten sonra av sezonları başlamadan paylaşılacak.

Anahtar Kelimeler:
20212022 Av Sezonu
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