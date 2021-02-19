Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aranan şahıslar var!
Aranan şahıslar var!
Elshaify boğularak mı öldürüldü?
Elshaify boğularak mı öldürüldü?
Evinden ve arabasından uyuşturucu çıktı
Evinden ve arabasından uyuşturucu çıktı
Abisinin kızını dedikodu yaptı diyerek dövdü
Abisinin kızını dedikodu yaptı diyerek...
Boğazını sıkıp saçını çekti
Boğazını sıkıp saçını çekti

2 ithal üründe limit üstü kalıntı bulundu

Tarım Dairesi 12-18 Şubat 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

19 Şubat 2021 Cuma 15:15
608 Okunma
2 ithal üründe limit üstü kalıntı bulundu

Tarım Dairesi 12-18 Şubat 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden 32 numuneden 30 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürün bulunmuştur.

SVS Tic. Ltd. ait armutta (Ankara) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

Selgün Tic.ait armutta (STK) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine İmha edilmiştir.

Yerli Ürünlerden 18 numuneden 18 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen hiçbir ürüne rastlanmamıştır.

  19 Şubat 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

Holly Grains Ltd.

İthal

Ayçiçek Küsbesi

Temiz

2

Nej Grain Ltd

İthal

Soya Fasulyesi Küsbesi

Temiz

3

Henege Tarım

İthal

Soya Fasulyesi Küsbesi

Temiz

4

Çağsın Trd. Ltd.

İthal

Buğday ekmeklik

Temiz

5

M. Hacı Ali Ltd.

İthal

Mısır yemlik

Temiz

6

SVS Tic. Ltd.

İthal

Üzüm

Temiz

7

SVS Tic. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

8

SVS Tic. Ltd.

İthal

Mantar

Temiz

9

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

10

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

11

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma Golden

Temiz

12

Halil Kasap Paz.

İthal

Armut Deveci

Temiz

13

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma Gala

Temiz

14

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

15

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Elma G.S

Temiz

16

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

17

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Kivi

Temiz

18

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Armut S.M

Temiz

19

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

20

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

21

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Gala

Temiz

22

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut S.M

Temiz

23

SVS Tic. Ltd.

İthal

Sarı Kal. Biber

Temiz

24

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

25

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut Ank.

Limit Üstü

26

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

27

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

28

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma G.S

Temiz

29

Şetar Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

30

Şetar Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

31

Selgün Tic.

İthal

Armut Stk.

Limit Üstü

32

Selgün Tic.

İthal

Elma Roze

Temiz

33

Uğur Özkaral

Yıldırım

Domates

Temiz

34

Songül Tosunoğlu

Yıldırım

Çilek

Temiz

35

Mustafa Karagözlü

Yıldırım

Kapya Biber

Temiz

36

Hasan Kocabaş

Mağusa

Domates

Temiz

37

Süleyman Bayır

Mağusa

Domates

Temiz

38

Süleyman Bayır

Mağusa

Kabak

Temiz

39

Ayşe Bayır

Mağusa

Hıyar

Temiz

40

Ayşe Bayır

Mağusa

Biber

Temiz

41

Murat Dağtekin

Mağusa

Hıyar

Temiz

42

Kamuran Arkoy

Çayönü

Pancar

Temiz

43

Taşkın Şarkıcı

Çayönü

Ispanak

Temiz

44

Feramiz Pişkin

Aydınköy

Siyah Patlıcan

Temiz

45

Serpıl Bayur

Ozanköy

Marul

Temiz

46

Serpıl Bayur

Ozanköy

Kereviz

Temiz

47

Koray Kansu

Ozanköy

Hıyar

Temiz

48

Serhat Usanmaz

Yedidalga

Marul

Temiz

49

Serhat Usanmaz

Yedidalga

Brokoli

Temiz

50

Ruhale Selvi

Yedidalga

Domates

Temiz

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mağusa Gelişim Akademisi’nde aşı programına başlandı
Mağusa Gelişim Akademisi’nde aşı programına başlandı
Oto kaporta atölyesinde yangın
Oto kaporta atölyesinde yangın
Aranan şahıslar var!
Aranan şahıslar var!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim