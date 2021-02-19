2 ithal üründe limit üstü kalıntı bulundu

Tarım Dairesi 12-18 Şubat 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden 32 numuneden 30 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürün bulunmuştur.

SVS Tic. Ltd. ait armutta (Ankara) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

Selgün Tic.ait armutta (STK) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine İmha edilmiştir.

Yerli Ürünlerden 18 numuneden 18 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen hiçbir ürüne rastlanmamıştır.