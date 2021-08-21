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2 Kadın Tutuksuz Yargılanmak Üzere Serbest Kaldı

Katle Teşebbüs Suçlularını Gizleyen 2 Kadın Tutuksuz Yargılanmak Üzere Serbest Kaldı...

21 Ağustos 2021 Cumartesi 08:51
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2 Kadın Tutuksuz Yargılanmak Üzere Serbest Kaldı

5.08.21 tarihinde Gaziköy’de meydana gelen katle teşebbüs meselesi ile ilgili olarak aranan Gökhan Takımcılar ile İbrahim Takımcıların bahse konu suçu işlediklerini bildikleri halde 16.08.21 tarihinde evlerine gelerek gizlenmelerine göz yumarak ve polise bilgi vermemek suretiyle suçu örten suçunu işleyen İ.T ve H.T16.08.21 tarihinde tespit edilerek tutuklandılar.

17.08.21 tarihinde Suçu örten suçlamasıyla çıkarıldıkları Gazimağusa kaza mahkemesinde haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edilen her iki zanlı 20.08.21 tarihinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla teminata bağlandılar.

Duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, şahadet vermek üzere polis memuru Şükrü Ömürlü’yü tanık kürsüsüne çağırdı.

Tanık polis yemin altında verdiği şahadette, 15.08.21 tarihinde Gaziköy’de meydana gelen katle teşebbüs meselesi ile ilgili olarak Akdoğan’daki evlerine gelen ve halen aranmakta olan Gökhan Takımcılar ile sonradan tutuklanan İbrahim Takımcıları suç işlemiş olduklarını bildikleri halde evlerinde gizlenmelerine göz yumduklarını, ayrıca ceza almamalarını sağlamak maksadıyla polise bilgi vermeyerek suçu örten suçunu işlediklerini belirtti.

Zanlıların 16.08.21 tarihinde tespit edilerek tutuklandıklarını, mesele ile ilgili olarak itiraf niteliğinde ifade verdiklerine değinen tanık polis, işlemiş oldukları suçla ilgili okunan yazılı dava tebliğine de zanlıların kabul yönünde cevap verdiğine vurgu yapan tanık polis, ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışlarını men ederek kimlik, seyahat belgesi ve pasaportlarını polise teslimi, ikişer bin lira nakdi teminat yatırmaları ve KKTC vatandaşı muteber birer şahsın 50 biner lira şahsi kefalet senedi imzalamaları şartıyla serbest kalmaları yönünde emir verdi.(MHA)

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