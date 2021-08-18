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2 kişi aranıyor!

18 Ağustos 2021 Çarşamba 13:57
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2 kişi aranıyor!

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

 11.08.2021 tarihinde, Hamitköy’de Mehmet AKTAŞ’a ait salon araç ile içerisinde bulunan spiral makinesi, tepsili ahşap kesme makinesini, harç karıştırıcı matkap, fayans kesme makinesi ve 14.08.2021 tarihinde de Lefkoşa’da Havva MARGİLİLİ’ye ait salon aracın çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu cürümlerin İ.T.(E-19),  G.T. (E-27) ve G.U. tarafından işlendiği tespit edilmiştir. İ.T. benzer suçlardan dolayı poliste tutuklu olup, G.T.(E-27) ve G.U. ise aranmaktadır. 

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