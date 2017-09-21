2 kişi esrardan yakalandı!

Alsancak’ta uyuşturucu madde bulundurduğu gerekçesiyle isminin baş harfleri T.C.(E-39) olan şahıs tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, bahse konu şahsın kalmakta olduğu evde, hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 32 gram madde, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 22 adet yanık sigara izmariti, kokain türü uyuşturucu madde içiminde kullanıldığına inanılan 5 adet plastik pipet parçası, üzerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 4 adet piyango bileti ve 3 adet kağıt para bulundu.

ERCAN HAVALİMANINDA DA TUTUKLAMA

Ercan Havaalanında, KKTC'ye dün giriş yapan isminin baş harfleri A.Ö.(E-22) olan şahıs üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Zanlı tutuklandı.